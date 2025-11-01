¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡Àô·½Êå¤ÎÀèÈ¯Å¾¸þ¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë»Ò¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬½©µ¨¥¥ã¥ó¥×Âè£±¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Î£±Æü¤Ë¡¢Àô·½ÊåÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤òÀèÈ¯Å¾¸þ¤µ¤»¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Àô¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò£±»þ´Ö¤Û¤ÉÆþÇ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢£²£°£²µåÅê¤²¹þ¤ó¤À±¦ÏÓ¤Ë½õ¸À¡£¡ÖÀô¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤¬Á´ÉôÄã¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤³¤À¤ÈÃ¯¤â¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¹â¤á¤Ê¤é¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¥Õ¥¡¥¦¥ë¼è¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Í¡×¤È¹â¤á¤Ëµå¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¶µ¤¨¹þ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡Ê£±£°·î£±£¶Æü¡áµÜºê¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿Àô¤Ï£²²ó£´°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¼«¤é»Ö´ê¤·¤ÆÀèÈ¯¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢½éÀèÈ¯¤Ï¶ì¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£µ¨°ì·³¤Ç¤Ï£±£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£µ¡¦£¸£´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡Ö¡ÊÀèÈ¯¤¬¡Ë¶ðÉÔÂ¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê»Ò¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤½¤³¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë¤«¤é¡£Ãæ·Ñ¤®¤«¤éÀèÈ¯¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÀèÈ¯Ä´À°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÃæ¡Ê·Ñ¤®¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆþ¤ì¤ë¤«¤é¡×¤ÈÍèµ¨¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤¹¸õÊä¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÀô¤Ï¡Ö¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤Þ¤ÇÀèÈ¯¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£¶£³¤ÏÍèµ¨¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ£±Ç¯´ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£