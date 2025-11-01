【天皇賞・秋】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『東京芝2400mのGIで連対、前走馬体重481kg以上、穴場も東京実績！、GI大穴男！その名は...』



【動画】天皇賞・秋 チョイ足しキーワード｜https://youtu.be/jis4eo3wQLA

テレビ東京・冨田有紀アナから『第172回天皇賞・秋（GI）』のチョイ足しキーワードをお届け！

ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』

クラシック最終戦『第172回天皇賞・秋（GI）』をガチ予想！

ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！

＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

虎石晃（東京スポーツ）

第172回天皇賞・秋（GI）枠順

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 コスモキュランダ（牡4 津村明秀）

2-2 アーバンシック（牡4 A.プーシャン）

3-3 ジャスティンパレス（牡6 団野大成）

3-4 ソールオリエンス（牡5 丹内祐次）

4-5 タスティエーラ（牡5 D.レーン）

4-6 ブレイディヴェーグ（牝5 戸崎圭太）

5-7 マスカレードボール（牡3 C.ルメール）

5-8 ホウオウビスケッツ（牡5 岩田康誠）

6-9 ミュージアムマイル（牡3 C.デムーロ）

6-10 エコロヴァルツ（牡4 三浦皇成）

7-11 シランケド（牝5 横山武史）

7-12 セイウンハーデス（牡6 菅原明良）

8-13 メイショウタバル（牡4 武豊）

8-14 クイーンズウォーク（牝4 川田将雅）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

