DeNAº£¥É¥é¥Õ¥ÈºÇÇ¯Ä¹27ºÐ¤Î4°ÌÊÒ»³¤¬»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡¥Û¥ó¥Àº²¤Ç¡Ö¡È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡É¥Ô¥Ã¥Á¡×ÀÀ¤¦
¡¡¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¹¥Ç³Èñ¡×¤Î¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¦¥Ô¥Ã¥Á¡×¤À¡£
¡¡DeNA¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿27ºÐ¤ÎÆ±¥É¥é¥Õ¥ÈºÇÇ¯Ä¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢ÊÒ»³â«¿´Åê¼ê¡ÊHonda¡Ë¤¬1Æü¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤ÎÆ±ÌîµåÉôÎÀ¤Ç»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó27ºÐ¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¡£µåÃÄ¤Ç¤ÏÂçÂ´5Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿ËÒ½¨¸ç¼ç¾¤ä¡¢Æþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¤é¡Ö²Ö¤Î98Ç¯ÁÈ¡×¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Î1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼«¿È¤Ï¡Ö27¤Ï¤¿¤À¤Î¿ô»ú¡£1Ç¯ÌÜ¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤ÇÇ¯Îð¤Ï¤¤¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ò¶È¤Ï5Ç¯´Ö¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¼«Æ°¼Ö¤Î±¿ÈÂ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÖÂÎ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÂè»°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò²ñ¼Ò¤Ë°Õ¸«¤·¤ÆÄó½Ð¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¸¡ÉÊ¡×¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¼Ö¤ò¸«¤ëÌÜ¤Ï°ìµéÉÊ¡£¤â¤Á¤í¤óHonda¼Ö¤Ø¤Î°¦Ãå¤âÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¤ÏµåÃÄ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤¢¤êµ¤¸¯¤¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ê²ó¿ô¤âÅê¤²¤ì¤ÆÁª¼ê¼÷Ì¿¤â¤¢¤ë¡ËÂ©¤ÎÄ¹¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¤Ï¡¢Honda¤¬À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¸½ºß¤ÏÀ½Â¤Ãæ»ß¡Ë¹¥Ç³Èñ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¡¼¡£¸¡ÉÊÎÏ¤¬¤¢¤ë148¥¥íº¸ÏÓ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö1ÅÙ¤ÎµëÌý¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÁö¤ì¤ë¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥À¥Ö¤é¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âHonda¼Ö¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¥É¥é4¡£µ®½Å¤ÊÀèÈ¯º¸ÏÓ¤È¤Ê¤ëÎ©¾ì¤â¼«³Ð¤·¡¢¡Ö1·³¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈHondaº²¤Î¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¦¥Ô¥Ã¥Á¡×¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÊÂçÌÚ¡¡Êæ¹â¡Ë