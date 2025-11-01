¡ÚRIZIN¡Û¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡Ö·ë²Ì¤Ç¤âÆâÍÆ¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¾å°Ì¿Ø¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×ÃÏ¸µ¡¦¿À¸Í¤Ç¤Î½é»î¹ç¤Ë´¶³´
¢£¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡ÙÁ´Áª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡Ê11·î1Æü¡¿¿À¸Í»ÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡¡Âè10»î¹ç¤Ç´Ú¹ñ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥¤¡¦¥Ü¥ß¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿À¸Í¤ÇÎ×¤à½é¤á¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¾¡Íø¸å¤Ë¾å°Ì¿Ø¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡Ù¤Ç¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥¤¡¦¥Ü¥ß
¡¡ºòÇ¯7·î¤Î¡ØÄ¶RIZIN.3¡Ù¤ÇRIZIN¤Ë½é»²Àï¤·¤¿¥±¥¤¥È¤Ï¡¢RENA¤ËTKOÉé¤±¤òµÊ¤·²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éDEEP¤ÈRIZIN¤Ç3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÇ·â¤Î¥¸¥à¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤È¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃÊÌ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤È¤«¡¢Îý½¬¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ»î¹çÁ°¤Ëµã¤¯¤³¤È¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÁ°¡¹²ó¤Î»î¹ç¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢°ìÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢4Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÂç´Ñ½°¤ÎÁ°¤ÇRENA¤ËÇÔ¤ì¤¿²ù¤·¤µ¤â¡Ö±Æ¶Á¤·¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇÔÀï¤âÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¿À¸Í¤Ç»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈRIZIN¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥Þ¤Ë¿´Äì»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡5·î¤ÎRIZIN´Ú¹ñÂç²ñ¤Ç¥·¥ó¡¦¥æ¥ê¤Ë¾¡Íø¸å¤Ï¡ÖRIZIN¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¤¬¡ÖÌ¤ÃÎ¤ÎÁª¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÝ¤·¤Æ·ë²Ì¤Ç¤âÆâÍÆ¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¡¢¾å°Ì¿Ø¤ËÍí¤ó¤Ç1¿Í¤º¤Ä¶ô¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¤µ¤é¤Ë¾å¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï²¦¼Ô¡¦°Ëß·À±²Ö¤¬Ä©Àï¼Ô¤ËÂçÅçº»½ïÎ¤¤ò·Þ¤¨¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÌÜ»Ø¤¹Î©¾ì¤È¤·¤Æ»î¹çÍ½ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀ±²Ö¤Á¤ã¤ó¤¬¾¡¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Æ¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°µÅÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿ÀäÂÐ½÷²¦¤Î¾¡Íø¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
