¡¡¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¡ÖÝæ»ÖÔ¥¡×¤Î°½¾®Ï©æÆ¡Ê49¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡ª¡©¡×¡ÊÅÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ëÄ¶ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖGLAY¡×¤ÎHISASH¤È¤È¤â¤ËÃçÎÉ¤·¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬Æüµ¢¤ê2¿ÍÎ¹¤ò¤¹¤ë¥í¥±´ë²è¡ÖÆüµ¢¤ê¤×¤é¤Ã¤È¤ê¤Ã¤×¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¡£ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ¤ò2¿Í¤ÇÎ¹¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÇÆüËÜ¼ò¤Î¼òÂ¢¤ÇÍø¤¼ò¤ò¹Ô¤¦Ãæ¡¢°½¾®Ï©¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡ÖYOSHIKI¤µ¤ó¤È°û¤à¤È¡¢Ëè²ó¡¢µ²±¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö½é¤á¤Æ2¿Í¤Ç°û¤ó¤À»þ¤Ï¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤éÏ»ËÜÌÚ¤Î¤Ä¤ë¤È¤ó¤¿¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢±«¤Ë¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÁ´¤¯µ²±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖYOSHIKI¤µ¤ó¤Ï¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢HISASHI¤â¡ÖYOSHIKI¤µ¤ó¤Ï¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ë¤Ê¡×¤È¶¦´¶¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ê¥¹¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¤È¤Ê¤ó¤Ç¤«°ì½ï¤Ë°û¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È°½¾®Ï©¡£¡Ö¡ÈYOSHIKI¤ÈÃçÎÉ¤¤¤«¤éYOSHIKI¸Æ¤ó¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢YOSHIKI¤µ¤ó¤Ë²¿²ó¤âÅÅÏÃ¤·¤¿¤±¤É¡¢YOSHIKI¤µ¤ó¤¬¡È¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢YOSHIKI¤µ¤ó¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Ë·ù¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£