男女ともに優勝した大分東明高校

全国高校駅伝大会の出場をかけた大分県予選が１日、大分市で行われ、男女ともに大分東明高校が優勝しました。

男子は大会15連覇、女子は11連覇となります。

全国大会は１２月２１日に京都市で開かれます。