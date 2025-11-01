ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 大分東明高校が男女ともに優勝 男子１５連覇 女子１１連覇 … 大分東明高校が男女ともに優勝 男子１５連覇 女子１１連覇 全国高校駅伝大会大分県予選 大分東明高校が男女ともに優勝 男子１５連覇 女子１１連覇 全国高校駅伝大会大分県予選 2025年11月1日 18時28分 TOSテレビ大分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 男女ともに優勝した大分東明高校 全国高校駅伝大会の出場をかけた大分県予選が１日、大分市で行われ、男女ともに大分東明高校が優勝しました。 男子は大会15連覇、女子は11連覇となります。 全国大会は１２月２１日に京都市で開かれます。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 横浜キヤノンイーグルス別府合宿を公開 田村優選手や岡部崇人選手なども参加 大分 女子軟式野球「高校JAPAN」に 不登校に悩む人への支援プログラム受けながら挑戦続ける18歳 大分 ソフトバンクホークス5年ぶりの日本一 イオン九州グループ「優勝記念セール」初日から多くの客 大分 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, 東京, フローリング, 神奈川, 寺田屋, 海, リハビリ, 徳島, 住宅, 在宅医療