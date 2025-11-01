「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」Episode10を、明日11月2日（日）16時25分から日本テレビにて放送（関東ローカル）。

9人での日本縦断の旅がついに完結！今回放送のEpisode10は、Snow Man9人全員、そして"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」が北の大地・北海道を巡る旅。

大自然を堪能できる馬のテーマパークに再集結し、タビィとともに温泉宿へ。3台の車に分乗しこれまでの日本縦断旅を振り返る中、タビィの嘘でまさかの喧嘩勃発!?

旅の疲れを癒す温泉宿では、北海道ならではの豪華コース料理に大興奮！食後は、温泉でリラックスするチームと地域ならではの体験を楽しむチームに分かれて、ホテル内で思い思いの時間を過ごし、部屋では完全オフモードに。

そして、タビィが記録してきた9人それぞれが等身大の言葉で語る“想い”と“決意”…旅のラストは、9人横一列で北海道ラーメンを堪能。Snow Man9人全員で巡る北の大地――“また旅に出たくなる”そんな余韻を残すラストに。ぜひお見逃しなく！

「旅するSnow Man」放送＆配信日は下記の通り。

※放送時間（関東ローカル）：16:25-16:55

Episode1〜9 配信中

Episode10 11月2日（日）

＜番組情報＞

■番組名：「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」

■放送媒体：日本テレビ（関東ローカル）

■配信媒体：Hulu（TVerなどの見逃し配信あり）

■番組名：「旅するSnow Man / 完全版 - Traveling with Snow Man -」

■配信媒体：ディズニープラス

＜「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」＞

日本テレビホールディングス株式会社とウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の戦略的協業の一環として、制作を発表していた9人組アイドルグループSnow Manのトラベル・ドキュメンタリー番組。

メンバーが沖縄をスタート地点に日本を北上し続け北の大地・北海道まで旅する企画。その地ならではの絶景・グルメ・人々と出会いながら、日本列島を縦断します。彼らと一緒に旅をするのは"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」。彼らのリアルな表情を「タビィ」が記録していきます。

旅のテーマは、One for Snow Man, Snow Man for One（1人はSnow Manのために、Snoｗ Manは1人のために）。旅を通してSnow ManひとりひとりがSnow Manのために何ができるか考えていこう！と旅に出ます。

笑いと涙、絆と決意――。そのすべてが詰まったSnow Manの至高のトラベル・ドキュメンタリーをお届けします。