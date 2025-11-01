明日11月2日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、DASH村、秋の収穫祭SP！待ちに待った稲刈りに、城島茂、松岡昌宏、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が集結！

今年の新米の出来やいかに？収穫した新米を手作りかまどで炊こうとするが、まさかのトラブル発生！25年目の米作り、笑って締めくくれるか!?

◆「ちょっと待て！」「無理じゃん！」手作りかまどが大ピンチに!?

9月中旬、25回目の稲刈りを迎えた福島県大玉村に、城島、松岡、森本、藤原が集結。今年28歳の森本に、松岡は「おまえが3歳の時からやってんだよな」。積み重ねた年月に思いをはせながら、さっそく稲をチェック。「粒ぞろいイイじゃん」「1粒1粒が大きい」と、酷暑に見舞われながらもなかなかの出来栄えに一安心。

おなじみのDASHオリジナル品種「新男米」は、森本がブラッド・ピットにプレゼントしたことで新たに「ブラピ米」の愛称をつけていたが、松岡は「もうブラピ米じゃないらしいよ。変わったらしいよ」。なんとさらなる大物が「新男米」を手に！その名前に一同は「えぇぇ!!」と大感激！世界の大スターも食べているDASHのお米。福島の仲間たちも応援に駆け付け、いざ25年目の稲刈りがスタート！

「ついに来たね〜！」ベテラン城島も鎌を持つ手に力が入り、稲刈り3度目の藤原も慣れた手つきでサクサク収穫。松岡は待望のもち米「ヒメノモチ」の成長に目を細めながら、先輩との思い出トークを披露。

そうして2時間弱で5枚すべての田んぼを刈り終え、束ねた稲を天日干しすること4週間、脱穀から精米まですべて自分たちの手で行い、あとは炊くだけ！

今年は藤原が「自分たちで作ったかまどで新米を炊きたい」と、一人でかまどを手作り。自ら掘った土を亀の形にデザインした、その名も「かめど」。ところが「ちょっと待て！」「無理じゃん！」とまさかのトラブル発生!?

無事に炊けることを祈って、他のメンバーは福島の仲間たちと宴の準備。松岡はみんなが楽しみにしている特製豚汁を丁寧に仕込み、森本は秘密の料理でギネス記録に挑戦!?