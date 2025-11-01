清 竜人25が、再結成後最初で最後となるアルバムを2026年3月25日（水）に発売することが決定した。

清 竜人が先日年内での活動休止を発表したことで、清 竜人25の現体制での活動も今年限りとなる。12月21日（日）には神奈川・KT Zepp Yokohamaにて現体制ラストライブ＜KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE＞が開催予定だ。

ニューアルバムCDには新体制で発表した楽曲に加えて新曲1曲収録予定。その他、2025年4月30日に配信限定でリリースされた東京・草月ホールで行われたアコースティックライブや2025年11月に開催される清 竜人25として初めての試みとなるバンドセットを携えた『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』が音源で収録予定となる。

また、Blu-rayには2025年12月21日にKT Zepp Yokohamaにて開催のラストライブMKIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE＞のライブ映像を全編収録予定に加え2024年再結成後にリリースされた楽曲のミュージックビデオすべてを収録。また11月開催の＜KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE＞から＜KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE＞までの裏側を収録したビハインドザシーンも収められた内容となる。

さらに、CDの発売に伴い11月3日（月・祝）KT Zepp Yokohama（横浜）で行われる＜KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE in YOKOHAMA＞から予約受付が開始される。会場予約限定特典内容もA賞としてメンバーサイン入りKR25ジャージや、B賞はサイン入りツアーTシャツが抽選で当たるスペシャルな内容となった。なお会場で予約すると全員に参加賞としてメンバー1名のサイン入りランダムアザージャケットが必ずついてくるとのこと。

■清 竜人25 アルバム『タイトル未定』

2026年3月25日（水）発売 【完全生産限定盤（3CD＋BD）】

・品番：ESCL-6180〜6183

・価格：￥16,500（税込）

【CD1】

・新体制で発表した楽曲＋新曲1曲収録予定。 【CD2】

・『KIYOSHI RYUJIN25 Acoustic Live』

2025年4月30日に配信限定でリリースされた東京・草月ホールで行われたアコースティックライブを円盤化。 【CD3】

・『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』

2025年11月に開催される、清 竜人25として初めての試みとなるバンドセットを携えた『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』を音源化。 【Blu-ray】

・『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』

2025年12月21日にKT Zepp Yokohamaにて開催のラストライブ『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』のライブ映像を全編収録予定。

・『Music Video』

他、2024年再結成後にリリースされた楽曲のMusic Videoをすべて収録。

・『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE - behind the scenes -』

11月開催の『KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE』から『KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE』での裏側を収録したビハインドザシーンを収録。 〇会場限定予約特典

【特典内容】

・A賞：メンバーサイン入りKR25ジャージ（各公演2名様 / 白1名、黒1名）

・B賞：メンバーサイン入りツアーTシャツ（各公演で10名様）

・参加賞：ランダムメンバーサイン入りアザージャケット（全5種類から1種ランダム）

※参加賞は後日CDとあわせてのお渡しとさせていただきます。

※参加賞は、A賞・B賞ご当選の方にも付与させていただきます。

■＜KIYOSHI RYUJIN25 GOOD BYE LIVE＞ 2025年12月21日（日）KT Zepp Yokohama [神奈川] 出演：清 竜人25

時間：開場 16:00 / 開演 17:00

チケット：金額はすべて税込、ドリンク代別

【KRチケット】最前エリア入場、公開リハーサル観覧、グッズ付 (首掛けラミネートパス、Tシャツ、ピクチャーチケット)

・1Fスタンディング 25,000円

【Aチケット】公開リハーサル観覧、グッズ付 (Tシャツ、ピクチャーチケット)

・1Fスタンディング 19,800円

・2F指定席 20,300円

【Bチケット】公開リハーサル観覧付

・1Fスタンディング 15,000円

・2F指定席 15,500円

【Cチケット】グッズ付 (Tシャツ、ピクチャーチケット)

・1Fスタンディング 15,000円

・2F指定席 15,500円

【Dチケット】一般

・1Fスタンディング：9,800円

・2F指定席：10,300円 チケット抽選先行受付はこちら：https://eplus.jp/kiyoshiryujin/

■ライブ情報 清 竜人

＜KIYOSHI RYUJIN with Strings Acoustic Live in Nagoya＞

・2025年11月24日（月・祝）NAGOYA ReNY limited [愛知]

※1部 / 2部の2部制 ＜KIYOSHI RYUJIN with Strings Acoustic Live in Kobe＞

・2025年12月13日（土）Harbor Studio [兵庫]

※1部 / 2部の2部制 清 竜人25

＜KIYOSHI RYUJIN25 Acoustic Live in Autumn＞

・2025年10月13日（月・祝）東京キネマ倶楽部 [東京]

※1部/2部の2部制 ＜KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE in YOKOHAMA＞

・2025年11月3日（月・祝）KT Zepp Yokohama [神奈川] ＜KIYOSHI RYUJIN25 THE BAND LIVE in OSAKA＞

・2025年11月16日（日）なんばHatch [大阪] 各チケットはこちらから：https://eplus.jp/kiyoshiryujin/