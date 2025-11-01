ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > 【ボートレース】2026年前期選手別級別発表 男子は山田康二が初の勝… 【ボートレース】2026年前期選手別級別発表 男子は山田康二が初の勝率1位 女子トップは遠藤エミ 【ボートレース】2026年前期選手別級別発表 男子は山田康二が初の勝率1位 女子トップは遠藤エミ 2025年11月1日 18時29分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 日本モーターボート競走会は1日、2026年前期（来年1月1日〜6月30日）の選手級別を発表した。 勝率8.07の山田康二（37＝佐賀）が初の勝率No・1。女子は山田と同じ102期で、7.64を残した遠藤エミ（37＝滋賀）が17年前期以来9年ぶり2度目の1位に輝いた。 なお、ボーダーはA1級が6.24、A2級が5.48。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【蒲郡ボート ヴィーナスシリーズ第16戦】遠藤エミ 堂々と逃げ今年3V「エンジンがしっかりしていた」 【大村ボート G3オールレディース 27日開幕】遠藤エミ、守屋美穂らが年末の大一番“前哨戦”に挑む 【びわこボート G1びわこ大賞 17日開幕】那波青の期待は地元戦士 馬場貴也！丸野一樹！遠藤エミ！ 【下関ボート ミッドナイト 最終日】12Rは遠藤エミ 機力は文句なし！ 今年2Vへまっしぐら