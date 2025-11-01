日本モーターボート競走会は1日、2026年前期（来年1月1日〜6月30日）の選手級別を発表した。

勝率8.07の山田康二（37＝佐賀）が初の勝率No・1。女子は山田と同じ102期で、7.64を残した遠藤エミ（37＝滋賀）が17年前期以来9年ぶり2度目の1位に輝いた。

なお、ボーダーはA1級が6.24、A2級が5.48。