「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７・５」（１１月１日、都内某所）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技大会が行われ、オープニングマッチでは“叛逆の悪童”レオの親友、ドラゴンがＭＭＡルールでオビエルを判定３−０で下し、無傷の３連勝を飾った。

序盤からドラゴンが攻勢に出ると、グラウンド戦でバックをとって圧倒。チョークスリーパーを狙った。１分間で決めきることはできなかったが、軍配はドラゴンに上がった。

やや消化不良の試合に朝倉未来は「ＭＭＡが弱い人たちの試合はつまんないっすね」とバッサリ。試合後は、“最強喧嘩師”村田将一がスーツ姿で乱入し、ドラゴンを襲撃。村田がドラゴンを押し倒し、上になって「弱ぇぞ、こいつ。そんなんで俺に勝てんのか。１８でボコボコにしてやるからよ」と対戦を求めた。ドラゴンは「お前勘違いすんなよ」と怒りの表情で吐き捨てていた。一連のやり取りに朝倉は「試合よりは面白かった」と明かしていた。

大会は公式のＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ ＬＩＶＥ（ｈｔｔｐ：／／ｂｄｌｉｖｅ．ｊｐ／）で視聴できる。