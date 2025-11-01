“2児のシングルマザー”藤咲凪、ミニスカサンタ衣装で美脚披露 ランウェイを華やかに彩る【サツコレ2025AW】
2児のシングルマザーでタレントの藤咲凪（26）が1日、札幌・北海きたえーる（北海道立総合体育センター）で開催された北海道最大級のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER』(略称:『サツコレ2025AW』)に登場した。
藤咲は、コスチューム衣装を手がけるMalymoonのステージに登場。赤いチェック柄のミニスカサンタ衣装でその美脚を惜しみなく披露し、美しいウォーキングと笑顔でランウェイを華やかに彩った。
今回の『サツコレ2025AW』のテーマは「ICE MONSTER」。これは樹木が雪と氷に包まれ、まるで巨大な怪物のような姿になる自然の造形美、“樹氷”を指す。ひとつとして同じ形のない樹氷のように、誰もが個性を認め合い、支え合い、自然と共に生きる。そんな強くしなやかな在り方を、ファッショントレンドを通じて表現する。
