BUMP OF CHICKENが12月10日、新曲「I」収録パッケージシングルとライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』を2作同時リリースすることが発表となった。

新曲「I」は、現在放送中のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』エンディングテーマとして書き下ろされたナンバーだ。疾走感のあるサウンドの中で焦燥と希望が入り混じるBUMP OF CHICKENらしい仕上がりとなった。

公開された通常盤シングルのアートワークは、アニメ『僕のヒーローアカデミア』制作スタジオのボンズフィルムによる描き下ろしのデクと爆豪勝己がデザインされたもの。ふたりの表情にクローズアップした力強いビジュアルが印象的だ。また、トイズストア限定盤では、ふたりの躍動感溢れる描き下ろし全身イラストをダイカットディスクケースとして使用したほか、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ノンクレジットエンディングムービーも収録されるなど、“ヒロアカ”ファン必見の豪華仕様として届けられる。

なお、ボンズフィルム制作のジャケットアートワークを使用した「I」のリリックビデオも公開となった。

一方のライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』は、全国のドーム／ホール／ライブハウス10会場19公演を巡るツアー＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞よりファイナルとなった 東京ドーム公演 Day2をアンコールを含めて完全映像化&ライブCD化収録したもの。＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞は10thフルアルバム『Iris』を引っ提げ、2024年9月から12月にかけて、約35万人を動員したツアーだ。

トイズストア限定盤には、本ツアーでバンドキャリア史上初となったホール公演の中から金沢歌劇座公演 Day1の模様も収録した。

なお、本日11月1日21:00より、『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』本編冒頭から「Sleep Walking Orchestra」までのライブ映像がプレミア公開される。

シングルCD「I」およびライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』の全形態特典として、2026年秋からスタートするアリーナツアーのチケット最速先行抽選の申し込み用シリアルナンバーが封入される。ツアーの詳細は後日発表される予定だ。

▲パッケージシングル「I」トイズストア限定盤

▲パッケージシングル「I」通常盤

▲パッケージシングル「I」通常盤 ※裏面

■パッケージシングル「I」

2025年12月10日 発売

購入リンク：https://BUMPOFCHICKEN.lnk.to/1210_I

【トイズストア限定盤(CD＋Blu-ray＋グッズ＋特殊ディスクケース仕様)】

PPTF-8200〜8201 / 4,950 円(税込)

【通常盤(CD only) 】

TFCC-89800 / 1,100 円(税込)

▼CD収録曲 ※2形態共通

01 I

02 I (TV Size Mix)

▼Blu-ray収録内容 ※トイズストア限定盤のみ

01 TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ノンクレジットエンディングムービー

▼グッズ ※トイズストア限定盤

・描き下ろしイラストリフレクトキーホルダー

・描き下ろしイラスト缶バッジセット

・アニメビジュアルコラージュポスター

▼特典 ※2形態共通

・オリジナルロゴステッカー

▼封入特典

・最速先行抽選シリアルナンバー

※2026年の秋から開催するアリーナツアーのチケット申し込み用

※詳細は後日発表

●購入特典

▼トイズストア限定盤

・オリジナルロゴアクリルキーホルダー

▼通常盤

・描き下ろしイラストA5クリアファイル (Amazonを除く)

・Amazon購入者特典：メガジャケ

▲ライブ映像作品トイズストア限定盤

▲ライブ映像作品通常盤

■ライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』

2025年12月10日 発売

【トイズストア限定盤(2Blu-ray＋4CD＋グッズ＋フォトブック＋特殊BOX仕様)】

PPTF-7150〜7155 / 24,200円(税込)

【通常盤(Blu-ray＋2CD＋フォトブック)】

TFXQ-78300〜78302 / 8,800円(税込)



▼Blu-ray Disc1 収録内容 ※2形態共通

＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞東京ドーム公演 Day2

(01) Theme of Sphery Rendezvous / (02) Sleep Walking Orchestra / (03) アンサー / (04) なないろ / (05) pinkie / (06) 記念撮影 / (07) 邂逅 / (08) strawberry / (09) 太陽 / (10) 星の鳥 / (11) メーデー / (12) レム / (13) SOUVENIR / (14) アカシア / (15) Gravity / (16) 木漏れ日と一緒に / (17) ray / (18) 窓の中から 〜Encore〜 (19) You were here / (20) ガラスのブルース / (21) 花の名

▼Blu-ray Disc2 収録内容 ※トイズストア限定盤のみ

＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞金沢歌劇座公演 Day1

(01) Theme of Sphery Rendezvous / (02) Sleep Walking Orchestra / (03) Aurora / (04) なないろ / (05) 車輪の唄 / (06) 記念撮影 / (07) 青の朔日 / (08) strawberry / (09) 飴玉の唄 / (10) 星の鳥 / (11) メーデー / (12) レム / (13) SOUVENIR / (14) アカシア / (15) クロノスタシス / (16) 木漏れ日と一緒に / (17) 天体観測 / (18) 窓の中から 〜Encore〜 (19) K / (20) 流れ星の正体



▼LIVE CD Disc1 収録内容 ※2形態共通

＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞東京ドーム公演 Day2

(01) Theme of Sphery Rendezvous / (02) Sleep Walking Orchestra / (03) アンサー / (04) なないろ / (05) pinkie / (06) 記念撮影 / (07) 邂逅 / (08) strawberry / (09) 太陽 / (10) 星の鳥 / (11) メーデー / (12) レム

▼LIVE CD Disc2 収録内容 ※2形態共通

(01) SOUVENIR / (02) アカシア / (03) Gravity / (04) 木漏れ日と一緒に / (05) ray / (06) 窓の中から / (07) You were here / (08) ガラスのブルース / (09) 花の名

▼LIVE CD Disc3 収録内容 ※トイズストア限定盤のみ

＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞金沢歌劇座公演 Day1

(01) Theme of Sphery Rendezvous / (02) Sleep Walking Orchestra / (03) Aurora / (04) なないろ / (05) 車輪の唄 / (06) 記念撮影 / (07) 青の朔日 / (08) strawberry / (09) 飴玉の唄 / (10) 星の鳥 / (11) メーデー / (12) レム

▼LIVE CD Disc4 収録内容 ※トイズストア限定盤のみ

(01) SOUVENIR / (02) アカシア / (03) クロノスタシス / (04) 木漏れ日と一緒に / (05) 天体観測 / (06) 窓の中から / (07) K / (08) 流れ星の正体



▼グッズ ※トイズストア限定盤

・クリアショルダーバッグ

・ラバーチャーム付きキーホルダー

・ロゴステッカーセット

・ニコルアクリルスタンド

▼特典 ※通常盤

・ニコルステッカー

▼封入特典 ※2形態共通

・最速先行抽選シリアルナンバー

※2026年の秋から開催するアリーナツアーのチケット申し込み用

※詳細は後日発表



●購入特典

▼トイズストア限定盤

・B2ポスターA

▼通常盤

・B2ポスターB(Amazonを除く)

・Amazon購入者特典：スリーブケース

■TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』

2025年10月4日(土)放送開始

毎週土曜夕方5:30

読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット

※一部地域を除く

▼スタッフ

原作：堀越耕平(集英社 ジャンプ コミックス刊)

総監督：長崎健司 監督：中山奈緒美 シリーズ構成・脚本：黒田洋介

キャラクターデザイン：馬越嘉彦・小田嶋瞳 音楽：林ゆうき

アニメーション制作：ボンズフィルム

オープニングテーマ：「THE REVO」ポルノグラフィティ

エンディングテーマ：「I」BUMP OF CHICKEN

▼キャスト

緑谷出久：山下大輝 死柄木弔：内山昂輝

オールマイト：三宅健太 オール・フォー・ワン：大塚明夫・神谷浩史

・公式HP： https://heroaca.com/

・公式X： https://x.com/heroaca_anime

・公式Instagram： https://instagram.com/heroafa_insta

・公式TikTok： https://www.tiktok.com/@heroaca_anime

©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

■関連リンク

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルサイト

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルX

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルInstagram

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルTikTok

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルYouTubeチャンネル