¡ÖÉÝ¤¤£÷¡×»³ËÜÍ³¿¤¬¤Ê¤¼¤«¶²¤í¤·¤¤¥Ô¥¨¥í¤Î»Ñ¤Ë¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹çÀ®Æ°²èÅê¹Æ¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÀÚ¤êÎö¤¤¤¿¡×
¡¡¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¦Âè£¶Àï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º£±¡Ý£³¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Âç°ìÈÖ¤Ç£¶²ó£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£³Ï¢¾¡¤À¡£
¡¡ÊÆÃæ·Ñ¶É¤Î£Æ£Ï£Ø¡¡£Ó£ð£ï£ò£ô£ó¤Ï»³ËÜ¤Î´é¤ò¥Ô¥¨¥í¤È¹çÀ®¤µ¤»¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö»³ËÜ¤Ï¥Ú¥Ë¡¼¥ï¥¤¥º¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤òÀÚ¤ê¹ï¤ó¤À¡×¤Èµ½Ò¡£¤Ê¤¼¤«»³ËÜ¤ò¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ö£É£Ô¡¿¥¤¥Ã¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¶²¤í¤·¤¤¥Ô¥¨¥í¡¢¥Ú¥Ë¡¼¥ï¥¤¥º¤Î»Ñ¤È½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÉÝ¤¤£÷¡×¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÈó¸½¼ÂÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¥Ú¥Ë¡¼¥ï¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿£÷¡×¡¢¡Ö¥è¥·¤ËÅê¤²¤µ¤»¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¡¢¡Ö¥¤¥¸¥ê²á¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤À¤«¤é¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤Ç£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÂè£²Àï¤Ç´°Åê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢±äÄ¹£±£¸²ó¤Î»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè£³Àï¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£