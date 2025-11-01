B’zが11月12日、前作から3年ぶり通算23作目となるオリジナルアルバム『FYOP』をリリースする。これに先駆けて本日11月1日よりアサヒスーパードライTVCMソング「FMP」の先行配信がスタートしたことに加え、初回限定盤付属特典映像のダイジェストが公開となった。

特典映像には2曲のミュージックビデオをはじめ、昨年末に初出場した『第75回NHK紅白歌合戦』と、今年2月に出演した『ap bank fes ’25』の貴重な映像が収録される。

『第75回NHK紅白歌合戦』映像は今作への収録にあたり、再MIXを行ったSpecial Editionとなるもの。NHK連続テレビ小説『おむすび』主題歌「イルミネーション」歌唱後、NHKホールにサプライズ登場し、代表曲「LOVE PHANTOM」「ultra soul」を披露した感動のステージが再び蘇る。

■先行配信「FMP」

2025年11月1日(土) 配信開始

配信リンク：https://bz-vermillion.com/news/251101_streaming.html

※アサヒスーパードライTVCMソング

■23thオリジナルアルバム『FYOP』

2025年11月12日(水)発売

詳細：https://bz-vermillion.com/news/251003.html

【初回限定盤(CD＋DVD)】

BMCV-8075 / 6,050円(税込)

【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】

BMCV-8076/ 6,050円(税込)

▼特典映像(DVD・Blu-ray共通) 35min

◯第75回NHK紅白歌合戦 -B’z Special Edition-

イルミネーション／LOVE PHANTOM／ultra soul

◯ap bank fes ’25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜

イルミネーション／Calling／ultra soul

◯Music Video

イルミネーション／鞭 ▲CD＋メタルスマートフォンスピーカー＜RED＞ ▲メタルスマートフォンスピーカー＜BLACK＞ ▲メタルスマートフォンスピーカー＜SILVER＞ ▲メタルスマートフォンスピーカー 【数量限定盤 ※Special BOX 仕様(CD＋メタルスマートフォンスピーカー＜RED＞)】

BMCV-8078 / 7,150円(税込)

【数量限定盤 ※Special BOX 仕様(CD＋メタルスマートフォンスピーカー＜BLACK＞)】

BMCV-8079 / 7,150円(税込)

【数量限定盤 ※Special BOX 仕様(CD＋メタルスマートフォンスピーカー＜SILVER＞)】

BMCV-8080 / 7,150円(税込)

▼メタルスマートフォンスピーカー

オリジナルデザインを施した無電源のスマートフォンスピーカー。カラーはRED・BLACK・SILVERの3色がございます。スマートフォンを装着することによって、スマートフォンスピーカーから流れる音の広がりをお楽しみいただけます。

・本体サイズ：約 W105×D45×H40mm

・素材：アルミニウム合金

・スマートフォン対応サイズ：幅88mm、厚さ15mm以下

【通常盤(CD】

BMCV-8077 / 3,300円(税込)

▼CD収録曲 (全形態共通)

01 FMP

※アサヒスーパードライTVCMタイアップソング

02 恐るるなかれ灰は灰に

※TBS系 金曜ドラマ「イグナイト -法の無法者-」主題歌

03 濁流BOY

04 鞭

※ABEMAオリジナルドラマ「インフォーマ -闇を生きる獣たち-」主題歌

05 INTO THE BLUE

※シチズン ブランド横断コレクション「UNITE with BLUE」CMソング

06 FAITH？

07 片翼の風景

08 イルミネーション

※NHK連続テレビ小説「おむすび」主題歌

09 The IIIRD Eye

※映画「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族」主題歌

10 その先へ

■＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞

11月15日(土) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

11月16日(日) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

11月29日(土) 福岡・みずほPayPayドーム福岡

11月30日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡

12月06日(土) 東京・東京ドーム

12月07日(日) 東京・東京ドーム

12月20日(土) 大阪・京セラドーム大阪

12月21日(日) 大阪・京セラドーム大阪

詳細：https://bz-vermillion.com/livegym2025/

