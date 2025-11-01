『旅するSnow Man』日本縦断の旅、ついに完結！ メンバー全員で北の大地・北海道を巡る
『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』Episode10が、日本テレビにてあす11月2日16時25分から放送される。日本縦断の旅がついに完結する今回は、Snow Man9人全員、そして"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」が北の大地・北海道を巡る。
【写真】エモい！ 『旅するSnow Man』Episode10、メンバー全員で乾杯も
同番組は、日本テレビとディズニーがコラボレーションしたSnow Manのトラベル・ドキュメンタリー番組。メンバーが沖縄をスタート地点に日本を北上し続け、北の大地・北海道まで旅する企画。その地ならではの絶景・グルメ・人々と出会いながら、日本列島を縦断する。彼らと一緒に旅をするのは“10番目のメンバー”AI風ロボ「タビィ」。彼らのリアルな表情を「タビィ」が記録していく。
大自然を堪能できる馬のテーマパークに再集結し、タビィとともに温泉宿へ。3台の車に分乗し、これまでの日本縦断旅を振り返る中、タビィのうそでまさかのけんか勃発？
旅の疲れを癒す温泉宿では、北海道ならではの豪華コース料理に大興奮。食後は、温泉でリラックスするチームと、地域ならではの体験を楽しむチームに分かれて、ホテル内で思い思いの時間を過ごし、部屋では完全オフモードに。
そして、タビィが記録してきた9人それぞれが等身大の言葉で語る“思い”と“決意”…旅のラストは、9人横一列で北海道ラーメンを堪能。
Snow Man9人全員で巡る北の大地。“また旅に出たくなる”そんな余韻を残すラストに。
『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』Episode10は、日本テレビ（関東ローカル）にて11月2日16時25分放送。
