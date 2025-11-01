あのちゃん、“メイド姿”にファン絶賛「最高に可愛い」「似合ってる」
タレントのあのちゃんが10月31日、自身のインスタグラムを更新。メイド服姿を披露し、「可愛すぎる」と話題になっている。
【写真】かわいい！ あのちゃんのメイド姿をもっと見る
あのちゃんは投稿で「全くハロウィン関係なしにメイド服着る仕事でした」とつづり、白と黒のメイド服に身を包み、楽屋と思われる場所で正座する姿を公開した。今回の衣装は自身の番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の収録で着用したもののようだ。
この投稿には、「最高に可愛い」「可愛い以外言う言葉がない」「似合ってます」「正座してるのかわいい」といった称賛コメントが寄せられている。
引用：「あの」インスタグラム（＠a_n_o2mass）
