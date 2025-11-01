乃木坂46・菅原咲月

　乃木坂46の副キャプテン・菅原咲月が10月31日、20歳の誕生日を迎えたこの日にインスタグラムを開設したことを報告した。

　菅原は「20歳の誕生日に、Instagramを開設しました。これからよろしくお願いします」と初投稿。黒のワンピース姿で赤いバラを手にした写真を公開し、ナチュラルな笑顔を見せている。

　この投稿にファンからは、「待ってました！」「インスタ開設おめでとうございます」「嬉しすぎる」「フォローしました！」など祝福と喜びの声が寄せられている。

