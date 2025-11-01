AKB48小栗有以、美脚輝くラッコのコスプレ姿披露「可愛すぎる」「スタイル抜群」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/01】AKB48の小栗有以が10月31日、Instagramを更新。ラッコのコスプレ姿を公開し、話題となっている。
【写真】AKB48センター「美脚に目が行く」ミニ丈コスプレ姿
小栗は「らっこ 今年は何の仮装が流行ったんだろう」とコメントを添え、フードには耳、スカートには尻尾がついた、ペールブルーのラッコの衣装を身に着けたショットを披露。太ももがのぞくミニ丈の衣装で、美しい脚のラインと抜群のスタイルが際立っている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「美脚に目が行く」「脚長い」「顔が小さくてスタイル抜群」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
