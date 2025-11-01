セキュリティも機能性も妥協なし！高強度素材の【ザ ノースフェイス】の収納ケースがAmazonで販売中！
旅行の必需品をすっきり収納！多機能で頼れる【ザ ノースフェイス】のポーチがAmazonで販売中！
高強度の1050デニールリサイクルコーデュラバリスティックナイロンを使用した、トラベルオーガナイザー。内部には、パスポートやチケット、ペンスリット、鍵などを効率的に収納できる多彩なポケットを設け、ロック式のファスナーでセキュリティー性を高めている。
リサイクルコーデュラバリスティックナイロンを使用し、高い耐久性と環境配慮を兼ね備えた設計となっている。
パスポートやチケット、鍵などをすっきり整理できる複数のポケットとスリットを備えたトラベル仕様である。
ロック式ファスナーによりセキュリティ性能を高めており、海外旅行やビジネス出張にも適している。
わずか約120gと軽量ながらも、機能性と携帯性に優れたスマートなポーチに仕上がっている。
