Á°ÅÄÆØ»Ò¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Î»Ò¤ËÌá¤Ã¤¿Êý¤¬¡Ä¡×²¼ÀÑ¤ß»þÂå¡¢Âçµã¤¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿½ÐÍè»öÌÀ¤«¤¹¡ÖÃ±½ã¡×
¡¡¸µAKB48¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÁêÍÕ¡ý¡ßÉô¡×¡ÊÅÚÍË¸å4¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Ë»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤Ë¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¸µµ¤¤¬½Ð¤¿¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸1´üÀ¸¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤«¤é¤Î13Ê¸»ú¤ÎÃ»¤¤¼ê»æ¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤òÃµ¤¹¡Ö°ìÉ®·¼¾åÉô¡×¤Î´ë²è¤ËÅÐ¾ì¡£²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Ë2¿Í¤ÇÎÞ¤·¤¿¾ì½ê¤Ë»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤¿¡£
¡¡AKB48¤Ïº£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¡£Ãæ³Ø2Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¹â¹»¿Ê³Ø¤Î¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¨¤¤Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¿Çº¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö1Ç¯¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë²¿¤Î·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ËèÆü¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤°¤é¤¤¡¢¿Í¤âÍè¤Ê¤¤¤·¡£º£¤«¤é¤Ç¤âÉáÄÌ¤Î»Ò¤ËÌá¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇº¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î»öÌ³½ê¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢ÈÄÌî¤È¤È¤â¤Ëµã¤¤¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿AKB¼ÒÄ¹¤«¤é¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¼÷»Ê¤Ç¤â¿©¤Ù¤è¤¦¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¼÷»Ê¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¹âµé¤Ê¤ª¼÷»Ê¤ò¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¦¤ï¤¡¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Ã±½ã¡£¡È¤ª¤¤¤·¡Á´èÄ¥¤ë¡Á¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È½é¡¹¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤·¤¿3´üÀ¸¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤Ï¡Ö¤¹¤°¿©¤ÙÊª¤Ç¸µµ¤½Ð¤ë¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£¡Ö³ØÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£