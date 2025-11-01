将棋の第38期竜王戦七番勝負第3局が10月31日・11月1日、京都市の「総本山 仁和寺」で指され、藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）が佐々木勇気八段（31）に85手で勝利した。藤井竜王はシリーズ成績を3連勝とし、防衛5連覇に“王手”をかけた。次戦の第4局は11月12・13日に京都市の「京都競馬場」で指される。

【映像】藤井竜王VS佐々木八段 第3局終局の瞬間

藤井竜王が挑戦者の秘策を打ち破り、シリーズ3勝目を手にした。世界遺産・仁和寺を舞台に争われた第3局は、後手番の佐々木八段が意表の四間飛車を志向。藤井竜王は穴熊に組んで挑戦者の狙いを伺っていたが、作りが薄く佐々木八段のペースで進行していると見られていた。

ねじり合いの長い中盤戦が見込まれていたものの、佐々木八段は2日目の対局再開直後に攻め合いを決断。模様の良さから勝ち急いでしまったか、藤井竜王にチャンスを譲る展開となってしまった。佐々木八段はなんとか粘る道を模索したが、相手は圧倒的な終盤力を誇る藤井竜王。後手の角銀桂を封じ込めるとともに、緩急自在の指し回しを見せしっかりと勝ち切った。

藤井竜王は、「予想していない展開になったが、指されたことがあった形だったのでその時の変化を思い出しながら進めていた。（攻め合いは）手段が多いので自信が持てる展開ではなかったが、穴熊の遠さを活かす展開にできればと思っていた」とコメント。ストレート決着も視界に捉えているが、「スコアのことは意識せず臨めたら。良い将棋が指せるようにしっかり準備していきたい」と意気込みを語った。

一方、後がなくなった佐々木八段は、「考えたことのない局面になってしまったので、もう少し研究しておくべきだった。封じ手の局面から成桂まで読めておらず、痺れてしまった。対抗形の実戦不足がある。どういう指し方が良かったのかわからないが、自分なりに考えた結果が攻め合いだったので仕方がない」と肩を落としていた。

藤井竜王は、10月28日まで行われていた王座戦五番勝負で、挑戦者だった伊藤匠叡王（23）に敗れた。フルセットの大激闘の末、保持していた七冠の一角・王座を失い六冠に後退。本局は再始動の一局とあり大きな注目を集めていた。

本局の結果で、藤井竜王のシリーズ成績は3連勝。最高峰タイトルの防衛に加えて、5連覇で達成となる「永世竜王」の獲得へあと一歩に迫っている。竜王戦での永世資格保持者は、渡辺明九段（41）と羽生善治九段（55）の2人のみ。ハードスケジュールをこなす藤井竜王だが、次戦で史上3人目・最年少での偉業達成を決めるのか。若き王者の戦いからまだまだ目が離せない。

