◇MLB ワールドシリーズ第6戦 ドジャース3-1ブルージェイズ（日本時間1日、ロジャース・センター）

ドジャースがワールドシリーズ第6戦に勝利。試合後、ミゲル・ロハス選手は不振に苦しむ中待望のタイムリーを放ったムーキー・ベッツ選手をねぎらい、心温まる言葉を贈りました。

ワイルドカードシリーズ第2戦では1試合4安打を記録するなど、チームの勝利に貢献していたベッツ選手。しかし徐々に状態を落とし、日本時間10月10日の一戦以降は複数安打はなく、ワールドシリーズでは同30日の試合までに「23打数3安打」にとどまっていました。これまでは大谷翔平選手に続く2番での起用も重ねていましたが、焦りの色も見える姿にロバーツ監督は打順変更も実施。この日は「4番・ショート」での出場となっていました。

そんな中迎えた第2打席は、2アウト満塁の好機。5球目の高めのストレートをとらえ、2点タイムリーを記録。ベッツ選手は2塁に到達すると、喜びを爆発。この一打が決勝点となりました。

試合後、チームメートのロハス選手はベッツ選手の一打について「本当にうれしく思う」と自分のことのように喜びをにじませます。

続けて「彼は見えないところで努力しているタイプだと思う。彼は自分の言葉に責任を持ち、いつも自分に厳しい。そんなに自分を追い詰めなくていい 。彼は今でもスーパースターだし、いずれは殿堂入りする選手だ」と語り、「大事な場面で自分の力を出し切るということは、彼にとって非常に大きいのだと思う。彼が大事な一打を放って、最高の夜になったことを本当にうれしく思う。きっと明日以降の彼にいい流れをもたらすと思う」と仲間を思う温かな言葉を口にしました。