【動画：生まれたての赤ちゃんを家に連れて帰った結果→大型犬がにおいを嗅ぎに来て…微笑ましい『熱烈大歓迎』】

赤ちゃんとわんこの初対面

TikTokアカウント「chokobi_11」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「チョコビ」くんと赤ちゃんの初対面の様子。

パパに抱っこされている赤ちゃんに気づいたチョコビくんは『見せて見せて！』とジャンプしてさっそくおねだりを始めたとか。パパの「おすわり」の言葉に腰を下ろしますが、うずうずしてまったく落ち着きがありません…！

パパが床に膝をつくと、ちょうどチョコビくんの目線に赤ちゃんがお目見え。ミルクの甘い匂いがするのかお顔をくっつけてスンスン…熱心に匂いを嗅いでいたそう。

にゃんこも熱烈歓迎♡

弟ができたことが嬉しくて仕方のないチョコビくん、ずっと尻尾をフリフリし笑顔が絶えなかったといいます。愛犬がこんなに歓迎してくれるなんてパパもママも安心でしょう。

チョコビくんの熱烈歓迎の途中で、一緒に暮らす保護猫「諭吉」くんもこっそり様子を見にきたそう。家族全員に温かく迎え入れられる赤ちゃん、スクスクと成長することは間違いありませんね。

チョコビくんの嬉しさあふれる様子には「大興奮してて可愛い♡」「これだからワンコは…！」などのコメントほか「ちゃっかり猫ちゃんも見にきてて可愛い」といった声も届けられました。

お互いの温もりでスヤスヤ

チョコビくんと保護猫、諭吉くんのほんわか温かな光景が別の投稿で紹介されています。投稿主さんがふと見ると、2匹がぴったりくっついて眠っていたそう。

チョコビくんの腕に包まれるようにすっぽりと収まり、スヤスヤと眠る諭吉くん…。チョコビお兄ちゃんのことが大好きだそうで、いつもこれ以上ないほどくっついて眠るのだといいます。

お互いの心地よい温もりであっという間に夢の世界へ旅立ってしまうのでしょうね。赤ちゃんという新しい家族も増えて、ますます優しい時間が流れることでしょう…！

TikTokアカウント「chokobi_11」には、チョコビくんと諭吉くん、そして弟くんも含めたご家族の微笑ましい日常が投稿されていますよ。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね♪

