大型犬の赤ちゃんをお家に迎えてから、毎月抱っこした姿を撮影し続けたら…？1歳になるまでの成長記録が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で52万8000回再生を突破。「可愛くて癒される」「成長あっという間ですねー！」「パパの抱っこに限界が笑」といった声が寄せられています。

【動画：『軽々と抱っこできていた赤ちゃん犬が…』大型犬が1歳になるまでを撮影した結果】

お迎え当時は小さかった赤ちゃん犬

Instagramアカウント「__liii.ch__」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「小町（こまち）」ちゃんの成長記録です。飼い主さんご夫婦は小町ちゃんを家族に迎えてから、毎月パパさんが小町ちゃんを抱っこしてスリーショットを撮影しているそう。

お家に迎えられた頃の小町ちゃんは、とても小さな赤ちゃん犬でした。あどけないお顔でパパさんの腕の中にすっぽり収まっている姿は、まるでぬいぐるみのようで可愛いです。

しかしお迎えから少し経って生後3ヶ月になると、小町ちゃんの体の大きさは一気に倍以上になり、腕の中には収まらなくなっていたとか！

そして生後4ヶ月を迎えると、さらに体はひと回り大きくなり、お顔からも赤ちゃんらしさが抜けたそう。まだパパさんは軽々と抱っこできていますが、子犬の成長スピードには驚かされます。

愛されながらすくすく成長

その後も、小町ちゃんはご夫婦にたっぷり愛情を注いでもらいながら、すくすく成長していきました。生後6ヶ月を過ぎた頃から、パパさんは抱っこするのが大変に…。長時間抱っこし続けることが難しいので、「よいしょっ」と気合いで小町ちゃんを持ち上げた後は、大急ぎで撮影を済ませるようになったそう。

一方、小町ちゃんは大きくなっても抱っこを嫌がらず、小さい頃と同じように身を委ねてくれていたとか。大きな赤ちゃんのような姿が、たまらなく愛おしいです。

1歳で立派な大型犬に！

そして1歳のお誕生日を迎える頃には、小町ちゃんは体重34kgの立派な大型犬に成長！大きくなっても可愛い小町ちゃんと、その重みに必死に耐えているパパさん。そして隣には、幸せそうに笑っているママさんの姿。家族愛あふれる光景に、心が温かくなります。

愛されて大きく育った小町ちゃんが、これからも幸せいっぱいの日々を過ごしながら成長していけますように。

この投稿には「可愛さは変わらない」「大型犬は大きくなるのがあっという間ですよね」「もうすっかり家族の一員ですね」「これからも幸せに過ごせますように」といったコメントが寄せられています。

小町ちゃんの可愛い姿や、飼い主さんご夫婦との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「__liii.ch__」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「__liii.ch__」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。