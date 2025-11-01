ママに叱られてしまったという小さなマルプーさん。そこで咄嗟にとったのは…思わず許しちゃうこと間違いなし、あざと可愛すぎるまさかの行動を捉えた光景は記事執筆時点で89万回を超えて表示されており、4万件のいいねが寄せられることとなりました。

ママに怒られてしまった子犬が…

Xアカウント『@potato_maltipoo』に投稿されたのは、マルプー「ぽてと」くんのお姿。

ママに怒られてしまったマルプー「ぽてと」くん

この日、何かイタズラをしてしまったのか…ママさんに怒られてしまったというぽてとくん。『ママが怒っている』ということを察知したぽてとくんは、あまりにも可愛い行動をとったというのです。

思わず許しちゃう可愛すぎる行動に反響

すぐにパパさんの元へ駆け寄り、膝の間にすっぽりと収まりながらママのことを見上げていたというぽてとくん。

すぐにパパの元へ避難してしまうというぽてとくん

まるで小さな子供のように、パパさんに助けを求めるそのお姿はあまりにも愛くるしいもので、ママさんも即お許しを出すしかなかったのだとか。

ママさん曰く、いつもパパさんはぽてとくんに甘々なのだそうで、何か都合が悪いことがあるとすぐに避難しに行くのだそう。

立派に成長された現在のぽてとくんのお姿

ぽてとくんのあざと可愛すぎる作戦と、その様子は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

ぬいぐるみ…？モデル立ちをするぽてとくん

この投稿には「もう許してくれる？って顔してる」「どこの子もするんですね」「可愛い」「許すしかない」「かわいい天使」などのコメントが寄せられています。

表情豊かでわんぱくな男の子の日常

2025年5月12日生まれのぽてとくんは、とっても甘えん坊で表情豊かな男の子。ぬいぐるみのような愛くるしいお姿を持ちながら、洗濯物泥棒をやってのけるというわんぱくな一面もあるのだといいます。

寝姿もあざとい…！ぽてとくん

いつでも甘々なパパさん、優しいママさんに溺愛されながら幸せに暮らすぽてとくんは、遂に仲良しのサメさんをも追い越せそうな勢いで成長されています。

サメさんと同じくらいの大きさまで成長したぽてとくん

写真・動画提供：Xアカウント「@potato_maltipoo」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。