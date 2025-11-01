2025Ç¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÆø¤ï¤¹seju¤ÎÂç·¿¿·¿Í¡¦¹ÂÃ¼°ª¤¬¸ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æseju¤ÎÂç·¿¿·¿Í¡¦¹ÂÃ¼°ª¡Ê¤ß¤¾¤Ð¤¿¡¦¤¢¤ª¤¤¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸åÊÔ¡£
¹ÂÃ¼¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù12¹æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£Åö»þ¡¢¤Þ¤ÀÌµÌ¾¤Î¿·¿Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÈþËÆ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò¼ý¤á¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤â¥Ð¥«Çä¤ì¤·¡¢Æ±Ç¯3·î¤Î¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆ²¡¹¤ÎÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÅÐ¾ì2²óÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢É½»æ´¬Æ¬¤ËÈ´Å§¡£°Ê¹ß¡¢½µ´©»ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»ï¤ÎÉ½»æ´¬Æ¬¤ò¾þ¤ê¡¢ÅÐ¾ì¤ÎÅÙ¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤µ¤»¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ê¤ª¤½¤Î¿Íµ¤¤ÏÅ·°æÃÎ¤é¤º¡£2025Ç¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î´é¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤À¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£Á°²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¼¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¡¢¤½¤·¤Æ½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò·ÇºÜ¡£º£²ó¤Ï½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿Èà½÷¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯26¹æ¡Ê»£±Æ¡¿Á°¹¯Êå¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¹ÂÃ¼¤µ¤ó¤Ï½µ¥×¥ì¤Çº£Ç¯2·î¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×3²ó¡¢ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï»Ä¤ê2²ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ï2²óÌÜ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡Ê2025Ç¯26¹æ¡¿6·î16ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ï¡¢±âÈþÂçÅç¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹ÂÃ¼¡¡¤Ï¤¤¡£2Çñ3Æü¤Ç¥í¥±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¼¡¢³¤¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÆ©ÌÀ¤Ê³¤¡¢½é¤á¤Æ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê³¤¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡¼¡¼¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢Á°²ó¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»£±ÆÁ°¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡©
¹ÂÃ¼¡¡¶Ú¥È¥ì¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÏµÞ¤Ë»£±Æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½àÈ÷¤·¤è¤¦¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ÂÎ½Å¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÀµÄ¾¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÀ®²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢½½Ê¬¡¢À®²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤³¤Î»þ¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÁ°¹¯Êå¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Êý¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÆø¤ä¤«¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È»£±Æ¤Î¸å¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÚºßÃæ¡¢»Å»ö¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤òËº¤ì¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÎ¹¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥À¡¼¥Ä¤äÂîµå¤â¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡£
¡¼¡¼¥«¥é¥ª¥±¤Ï²¿¤ò²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹ÂÃ¼¡¡¥À¥ó¥¹Éô½Ð¿È¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢e-girls¤È¤«TWICE¤ò²Î¤¤¡¢ÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤¼¤Ò¤È¤â²Î¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
¹ÂÃ¼¡¡¥é¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ê¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î»þ¤Î¥í¥±¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯26¹æ¡Ê»£±Æ¡¿Á°¹¯Êå¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼Á´ÎÏ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤Á¤é¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹ÂÃ¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë»¨»ïÉ½»æ¡£¸«¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤â¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤Ï°ìµ¤¤Ë£²ºýÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤ªÇã¤¤¾å¤²¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤Æ3²óÌÜ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡Ê2025Ç¯37¹æ¡¿9·î1ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢1¡¢2²óÌÜ¤ÈÈæ¤Ù¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥«¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹ÂÃ¼¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡¢Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¼«Á³¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤¾¡×¤Ã¤Æ°Õ¼±Åª¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¼¡¼²¿¤«¡¢¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤³¤Î»þ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î·§Ã«´Ó¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö»£¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ç´¶¤¸¤¿µ¤»ý¤Á¤òÉ½¾ð¤Ë¤·¤Æ½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤é¼«Á³¤È¥¹¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«°ìÊâ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤À¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤Î»þ¤Î»£±Æ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÃî¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¡¢¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÎÌ¤Î¥¢¥Ö¤¬¤¤¤Æ¡¢»£±ÆÃæ¡¢¥ì¥ÕÈÄ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï³§¤µ¤ó¡¢ÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢»ä¤À¤±¿åÃå»Ñ¤Ç"ËÉ¸æÎÏ¡á¥¼¥í"¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¡Ö¤¢¤ï¤ï¤ï¡ª¡×¤Ã¤Æ¶»¤ò¥É¥¥É¥¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¼Ì¿¿¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤³¤Î¹æ¤â¥é¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£É½¾ð¤¬¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤½À¤é¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÔ½¸¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤â¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯37¹æ¡Ê»£±Æ¡¿·§Ã«´Ó¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï»£±ÆÃæ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤«¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡´ò¤·¤¤¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡£¤Ç¤â¥¹¥ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¼¡¼¤Ç¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹ÂÃ¼¤µ¤ó¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡¡
¹ÂÃ¼¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡¢²¿ÅÙ¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ËÌµ¸À¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤ê¡¢Á´Á³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç"¼«Ê¬¤é¤·¤µ"¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©
¹ÂÃ¼¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡©¡¡¤¦¡Á¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤«¤Ê¡£¼ÂºÝ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤â¤½¤ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»£±ÆÃæ¤ÏÌÛ¡¹¤È»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾ï¤ËÃ¯¤«¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤·¡¢¤¢¤È¾Ð´é¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡£
¡¼¡¼¤Ê¤ë¤Û¤É¡£Èþ¿Í¤À¤±¤É¡¢·è¤·¤Æ¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹ÂÃ¼¡¡Á´Á³¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Ç¤¹¤è¡£
¡¼¡¼¹ÂÃ¼¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î³Ú¤·¤µ¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»£±ÆÁ°¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤ºÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç´é¸«¤»¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹ÂÃ¼¤µ¤ó¼«¿È¡¢³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¹ÂÃ¼¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¢¤È»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤â³Ú¤·¤¤¡£¤ª²Û»Ò¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤À¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÈ¡´Û¤Ç¿©¤Ù¤¿¥«¥Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç»£±Æ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¡£Á´°÷¤Ç»ä¤ò²Ä°¦¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤·¤«¤â¼Ì¿¿¤âÁÇÅ¨¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤¿¤é¡¢³Ú¤·¤¤°Ê³°¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤«¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤â¤È¤â¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤è¤¯¤â°¤¯¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¿¤À¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ°È±¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°È±¤Ê¤·¤Î¥«¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°Æ³°¡¢¤Ê¤·¤â¤¢¤ê¤«¤Ê¤Ê¤ó¤Æ¿´ÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡£
¡¼¡¼¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¹ÂÃ¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ï¡©
¹ÂÃ¼¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡©¡¡¤Þ¤¿Æñ¤·¤¤¼ÁÌä¤ò¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¸å¤Ï¤ª¼Çµï¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸½»þÅÀ¤Ç°ìÈÖ¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Þ¤À»Ï¤á¤Æ1Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÅÙ¡¹¡¢»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÀª¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÅ·²¼¤ò¼è¤ì¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¤¤Ã¤Ñ¤ê¡Ë
¡¼¡¼ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï³§¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¹ÂÃ¼¤µ¤ó¤Ï½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¹ÂÃ¼¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤À¤±¤É¡¢ËÜÃª¤Ë¤¢¤ë½µ¥×¥ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¿¤Þ¤Ë¸«¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î¤â¤Î¤Ï¤è¤¯¸«ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï¤³¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¤³¤³¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ç¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¹ÂÃ¼°ª¡Ê¤ß¤¾¤Ð¤¿¡¦¤¢¤ª¤¤¡Ë
2001Ç¯5·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì
ÂçºåÉÜ½Ð¿È ¿ÈÄ¹163Ñ
·ì±Õ·¿¡áA·¿
¼ñÌ£¡á´äÈ×Íá¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¿åÂ²´Û¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹½¸¤á
ÆÃµ»¡á¥»¥ë¥Õ¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó
¸ø¼°Instagram¡Ú@aoi_mizobata¡Û
¸ø¼°TikTok¡Ú@aoi_mizobata¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö