社会人の学び直し（リスキリング）が注目を集めている。具体的にどんな勉強をすればいいのか。作家の佐藤優さんは「まずは過去に学んだ知識を呼び起こすのがいい。私は、高校の教科書やオンライン講座などを利用している。自由に楽しく学び続けることが、定年後もつづく生きがいにつながる」という――。（第1回）

■「知の巨人」が読んでいる高校の教科書とは

新しい知識を身に付けるのは難しくとも、過去に学んだあと眠っている記憶を呼び覚ますことは比較的に容易だ。そのためには、高校の教科書や参考書を再読し、時間を見つけてはチェックすることも重要だ。

最初に取り組むべきは「国語」。現代国語の教科書には、文学はもちろん、歴史や哲学といった文科系の文章から、物理や生物などの科学者の論文まで、幅広く載っている。現代国語の教科書自体がリベラルアーツの集大成だと言えるだろう。

次は「数学」。いまさら数学など、何の役に立つのかと思うかもしれない。しかし数学は、論理的な思考を育むのに必要不可欠な学問なのだ。

世界の超エリートは、文系学生でも「偏微分」など、日本の理系大学生レベルの数学を理解している。というのも、最先端の経済学では、数学の知識が不可欠になっているからだ。

もちろん定年後に、そこまで学ぶ必要はないのだが、二次方程式、因数分解、統計などの「数学I・A」レベルが理解できると、論理的思考力が格段に高まる。

さらに学びたいのが「倫理」だ。世界中の思想家、哲学者、宗教家の考えを知ることができるので、思考の鋳型(いがた)を作ることができる。

■社会人にいま本当に必要な学びは「倫理」

倫理は一見、実社会では役に立ちそうもないと見えるかもしれない。しかし、たとえばロシア・ウクライナ戦争やイスラエル・パレスチナ紛争などの国際情勢を考えるとき、宗教や思想についての知識が大いに役立つ。

その国を動かすキーマンはキリスト教徒なのか仏教徒なのか、左翼思想の持ち主なのか右翼思想の持ち主なのか、現実主義者なのか理想主義者なのか……このとき様々な思考の鋳型を知っておけば、その行動原理が理解できる。そうして、当事者たちの動機が理解できれば、国際情勢を分析するのが容易になる。

これは国際情勢に限ったことではなく、対人関係にも応用できる。相手の考え方や行動の根本には、どんな思想や哲学があるのか――それを知ることができれば、人間関係も円滑になる。

高校の倫理の教科書や参考書は非常に完成度が高いので、詳しく学ぶことができる。特に山川出版社から出ている「もういちど読む」シリーズの『もういちど読む 山川倫理』を勧めたい。

この山川のシリーズは、ほかの教科書も秀逸だ。余裕があったら、『もういちど読む 山川世界史』『もういちど読む 山川地理』も読むべきだろう。

また理数系の本として勧めたいのは、講談社の「ブルーバックス」シリーズに収蔵されている『素数入門 計算しながら理解できる』『数論入門 証明を理解しながら学べる』だ。とても理解しやすいうえに、内容が面白い。

■社会人にも「スタディサプリ」

ここまで述べてきたような「勉強法」から一歩進んで、さらに興味の対象を掘り下げたいのであれば、カルチャーセンターや大学の社会人向け講座を勧めたい。

それは「放送大学」も同じだ。たとえば放送大学で数学を学び直すとしたら、数学者である隈部正博(くまべまさひろ)教授の「初歩からの数学」が秀逸だった。中学から理系大学一年生くらいまでの内容を網羅していた。私も視聴したが、まさに目から鱗(うろこ)が落ちる感じがあった。

また、いま私が注目するのは、ネットで動画授業が受けられる「スタディサプリ」だ。

大学入学共通テストがあるすべての科目に対してカリキュラムが組まれており、大学入学共通テストを受ける学生の半数が、この「スタディサプリ」を利用しているという。

社会人ならば、一般常識を強化するために、現代文、漢文、世界史、日本史、英文解釈、数I・Aなどの授業を受けてみることを勧める。

また、無料で大学の授業をオンラインで受講することもできる。東京大学「UTokyo Open Course Ware」などがそれだ。こうしたインフラも、日本社会の強みとなる。

学生時代の好奇心を思い出し、受験のためではない勉強をするというのも、それはまた楽しいものだ。そこからまったく新しい世界が拓け、定年後の人生が、ずっと充実したものになるかもしれない。

■英語よりも自国文化を学ぶべき

様々なメディアが「これからはグローバルな人材が求められる」などと報じる。そのためか、子どもには海外で英語教育を受けさせたいと考える親が増えている。

アメリカに移住して現地流の教育を与え、英語を身に付けさせる。英語教育だけなら、シンガポールやフィリピンで受けさせる。そんな傾向も見られる。

ただし今後もグローバリゼーションの流れが続いていくかといえば、それは怪しいと言える。

2025年に再度、アメリカの大統領に就任したドナルド・トランプ氏は、間違いなく、このグローバリゼーションの流れを止めようとしている。親中国と反中国のブロック経済圏を作り、そのなかで経済発展を実現しようとしているように見える。むしろ、ナショナリズムや国家の文化的な拘束性が強くなると思う。

そうなると、英語を話せる人材よりも、自国の文化をよく理解している人、国語に強く自国語で様々な表現ができる人のほうが重要視されるようになるだろう。

■地元の歴史や文化が生きがいに

こうした状況下、これから人口が漸減(ぜんげん)するとはいえ、日本は国内市場が大きいので、自国語ができて自国文化に精通していれば、仕事を見つけることは難しくないだろう。この点でも、まずは国語をしっかりと勉強することだ。

そして、定年後に学ぶべきは、自分の地元の歴史や文化。日本全国、それぞれの地方に独自の歴史や文化がある。そうしたものに、若いときは興味を抱かなかった人も多いだろうが、それは仕事中心に生きるしかなかったので、仕方のないことだ。

しかし郷土愛というものは、歳を重ねるごとに強くなるもので、定年後に時間の余裕ができると、自分の故郷や現在住んでいる地域の歴史や文化を学びたくなるものだ。すると、自分のルーツや精神の土台を発見し、驚くことが多い。

各地域で勉強会やセミナーが開催されている。そこには地元や地域について深く研究している人や文化活動を実践している人たちがいる。そうした人たちと交流を深め、見聞を広めるとともに、自分の活動の範囲を広げてはどうだろうか。

■定年後のワクワクは地域観光ガイドで

さらに面白いと思うのは、このごろ各地で活躍している地域観光ガイドなどの仕事だ。

地元の歴史や文化を学び、その知識を使って観光客をガイドするのだ。最近は外国からの観光客も多いので、とてもエキサイティングな体験ができる。

その際、片言でもいいので、外国語で話してみることだ。そうして幾(いく)ばくかの収入を得ることができれば、まさに一挙両得。すなわち趣味と実益が同時に実現する。

また、そうした意味では、世界遺産のガイドなどに就任できたら、これ以上に名誉なことはないだろう。世界遺産に登録された群馬県の富岡製糸場には、かつて大手家電メーカーに勤務していた人物が、ガイドになってインバウンド客などにレクチャーを行っていたそうだ。私を担当してくれる編集者の知人だ。

このように、日本の価値ある「遺産」を世界に広めることの一翼を担えたら、趣味と実益を超えた達成感を感じるだろう。

グローバリゼーションが逆回転する時代には、英語よりも自国文化に造詣(ぞうけい)のある人が仕事を獲得するようになるのは間違いない。

■定年後人生を豊かにする学びの習慣

いくつになっても学習し続けることは、現在、もはや当たり前になってきた感がある。

生涯学習は、もう特別なものではなくなった。学習意欲を持ち、学び続けることは、人生を豊かにし、また社会全体にも寄与する。

その際は、自分の得意な分野を深掘りする、あるいは若いころに苦手だった分野や、また事情があって進めなかった分野の勉強をするなど、何でもありだ。学ぶ目的も学び方も、人それぞれである。ただし、このとき、定年後に学ぶべきことを、まずは明確にして箇条書きにすべきだろう。

というのも、学問や教養は、目的があるほど身に付きやすいからだ。外国で仕事をするために英語を習うのと、単に余った時間で漠然と英語を習うのとでは、身に付き方に大きな差が生じる。当然のことだろう。

さらに、そこに年齢という条件が加わる。定年後に基礎から語学を習おうと思っても、それは無理というもの。勉強すること自体が楽しいのであれば、それはそれで良いのだが。

生涯学習とは、広い概念で、自分のキャリアとは連動せず、自分の関心を深掘りして、生きがいにすることである。趣味、スポーツ、芸事などを、無理なく楽しく学ぶことなのだ。

つまり、いわゆる教養を深めたい、知識を増やしたい、勉強すること自体が楽しいという人にピッタリなのが生涯学習だ。

