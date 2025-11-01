俳優の奈緒さんは10月31日、自身のInstagramを更新。プライベートのディズニーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：奈緒さん公式Instagramより）

俳優の奈緒さんは10月31日、自身のInstagramを更新。プライベートで東京ディズニーシーを訪れた時の写真を公開しました。

奈緒さんは「親友と久しぶりのディズニー　ハッピーハロウィン」とつづり、6枚の写真を投稿。東京ディズニーシーでのプライベートショットです。ミッキーマウスのカチューシャやサングラス、Tシャツを着用しており、とてもかわいらしいです。2枚目は全身ショットで、白と黒で統一されたコーディネートであることが分かります。

コメントでは「耳つけてる奈緒ちゃん可愛すぎます　ご飯も美味しそう」「シンプルかわいい、、、」「デートして下さい」「こっちのミッキーの方に会いたい（笑）」「本当に素敵な人だ！」「え、ちょ、可愛すぎ」「クールでかっこいい！」「髪形めっちゃ可愛い！似合いすぎ！！」と、絶賛の声が寄せられました。

「髪の毛が、人生で1番短いとです」

7日にも「髪の毛が、人生で1番短いとです」とつづり、プライベートショットを投稿していた奈緒さん。ショートヘアもとても似合っています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)