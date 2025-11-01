「일어나!（イロナ）」の意味は？コンサートでアイドルが言うかも！？【韓国語クイズ】

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。



「일어나!（イロナ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、コンサートで盛り上がっているときにアイドルが言う言葉！

いったい、「일어나!（イロナ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。