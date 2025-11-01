「일어나!（イロナ）」の意味は？コンサートでアイドルが言うかも！？【韓国語クイズ】
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「일어나!（イロナ）」の意味知ってる？
「일어나!（イロナ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、コンサートで盛り上がっているときにアイドルが言う言葉！
いったい、「일어나!（イロナ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「立って！」でした！
「일어나!（イロナ）」とは「立って！」という意味の言葉です。
日本のコンサートでは、座席があっても、コンサート中は常に立つことが多いですよね。
でも、韓国のコンサートでは、座席では座っているのがマナーなのだそう。
アイドルが「일어나!（イロナ）」と言った場合は、積極的に立って楽しみましょう！
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部