「일어나!（イロナ）」の意味は？コンサートでアイドルが言うかも！？【韓国語クイズ】

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「일어나!（イロナ）」の意味知ってる？

「일어나!（イロナ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、コンサートで盛り上がっているときにアイドルが言う言葉！

いったい、「일어나!（イロナ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「立って！」でした！

「일어나!（イロナ）」とは「立って！」という意味の言葉です。

日本のコンサートでは、座席があっても、コンサート中は常に立つことが多いですよね。

でも、韓国のコンサートでは、座席では座っているのがマナーなのだそう。

アイドルが「일어나!（イロナ）」と言った場合は、積極的に立って楽しみましょう！

あなたはわかりましたか？

覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部