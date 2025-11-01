女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）に出演するトミー・バストウ（34）が1日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）に出演。日本でのホームステイ経験について話した。

1767人が応募したオーディションでヘブン役に選ばれたトミー・バストウはイギリス出身で俳優、ミュージシャンとして活躍し映画「SHOGUN将軍」でポルトガル司祭を演じ注目された。

トミー・バストウは「日本でホームステイもしました。日本人のおばあちゃんが毎朝伝統的な日本の料理を作ってくれて、一緒に食べながらNHK朝ドラのブギウギを見ました。かけがえのない経験になりました」と明かし、「今でも信じられない。同じ番組(朝ドラ)に出るなんて。(ホームステイ先の人に報告したら)喜んでいました」と話した。

朝ドラ通算113作目の同作は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役をトミー・バストウが務める。