¡ÖÌÀ¼£¡×¤È¤Ï¡¢µÕÅ¾¤Î»þÂå¤À¡£
ÊÝ¸µ¡¦Ê¿¼£¤ÎÍð°ÊÍè¡¢700Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ÍÌ±¤Î¾å°Ì¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿Éð»Î³¬µé¤¬¤¤¤¤Ê¤êÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°ÒÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿Éð»Î¤¿¤Á¤â¡¢ÉâÀ¤¤Î¿¦¤òµá¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Éð»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»îÎý¤Î¡Ä¡ÄÈÝ¡¢¼õÆñ¤Î»þÂå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
³ØÌä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢ÃÎ¼±ÂÎ·Ï¤Îº¬´´¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÃÎ¼±¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¼ô³Ø¡¦´Á³Ø¤¬ÃÎ¼±¤Î¥Ù¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö³ØÌä¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¼ô³Ø¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Éð»Î¤¿¤Á¤ÎÃÎ¼±ÂÎ·Ï¤Î´ðÁÃ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â´ÁÊ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤¬¼ô³Ø¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤È¤Ë¼ë»Ò³Ø¤ò½Å¤ó¤¸¡¢¡Ö´±³Ø¡×¤È¤·¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉð²È¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤¯¤éÏÂ²Î¤ò¾å¼ê¤Ë±Ó¤ó¤Ç¤â¡¢´ÁÊ¸¤Î²ò¼á¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï³Ø¤¬Ìµ¤¤¡×¤Èëî¤é¤ì¤¿¡£¤À¤«¤éÉð»Î¤Î»Ò¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤Í7ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸Ó¤òÃå¤±¡¢¡Ö»Ò¡¢Û©¤¯¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢»Í½ñ¸Þ·Ð¤ÎÁÇÆÉ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤¬¾ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þÂå¡¢À¾ÍÎ¤Î³ØÌä¤Ç¤¢¤ëÍö³Ø¤äÍÎ³Ø¤Ï¡¢À¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤È¸í²ò¤µ¤ì¡¢¥¥ê¥·¥¿¥óÈ¼Å·Ï¢¤ÎÍÅ½Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´ÁÊý°å³Ø¤ò¡ÖËÜÆ»¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÍöÊý°å³Ø¤ò¡Ö³°Æ»¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Íö³Ø¼Ô¤Î½¸¤Þ¤ê¤ò¡ÖÈÚ¼Ò¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Åö»þ¤Î°·¤¤¤¬±®¤ï¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿É÷Ä¬¤¬¤Þ¤ÃµÕ¤µ¤Þ¤ËµÕÅ¾¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤Ç¤â¡ÖÀ¾²¤¤Î¤â¤Î¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÌÀ¼£¤Î¸æÂå¤Ê¤Î¤À¡£
¢£»þÂå¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á
¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ìÀÆ¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë²ø¤·¤µ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤Ò¤È¤Ä»ö¤ò°Ç±À¤ËÍÆñ¤¬¤ë´í¤¦¤µ¤¬²ò¤ë¿Í¤Ó¤È¤â¡¢¤¤¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¿¡£
ÌÀ¼£¤È²þ¸µ¤µ¤ì¤¿·Ä±þ4¡Ê1868¡ËÇ¯¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤¿¤³¤ó¤Ê¶¸²Î¤¬¤¢¤ë¡£
¾å¤«¤é¤ÏÌÀ¼£¤À¤Ê¤É¤È¤¤¤Õ¤±¤ì¤É¼£ÌÀ¡Ê¤ª¤µ¤Þ¤ë¤á¤¤¡Ë¤È²¼¤«¤é¤ÏÆÉ¤à
¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Þ¯Íî¤¿¥»¥ó¥¹¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿¸À¸ì´¶³Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦ÂîÈ´¤Ê¼±¸«¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î¿·À¯ÉÜ¤¸¤ã¤¢¼£¤Þ¤ë¤á¤¤¡×¡½¡½¤È¿¿¼Â¤¬¸«¤¨¤ë¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¶¸²Î¤ÎÄÌ¤ê»þÂå¤ò²¼¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï»þ¤Î¿öÀª¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤Íî¸à¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¿·À¯ÉÜ¤ÎÂ¦¤Ë¤Ä¤¡¢À¾²¤Ê¸ÌÀ¤ò¿ò¤á¡¢¶áÂå¤Ë¹´Å¥¤¹¤ë¡Ä¤½¤¦¤·¤¿À¤¤Î¿öÀª¤Ë¾è¤Ã¤¿¼Ô¾¡¤Á¡£¤½¤ì¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¾ÍÎ¤Î¶áÂåÊ¸ÌÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¡ª¡¡ÄÉ¤¤±Û¤»¡ª¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼×ÆóÌµÆóÀ¾²¤Ê¸ÌÀ¤òµÛ¼ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ì¡ª¡¡ÃÙ¤ì¤¿¡¢¥Ä¥Þ¥é¥Ê¥¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Ê¤É¡¢´ã¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë´×¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡£
¢£¶â»ý¤Á¤Ç¤â¶áÂåÊ¸ÌÀ¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡Ä
¤È¤³¤í¤¬¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÍèÆü³°¹ñ¿Í¤Î¸«Êý¤Ï¡¢¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Î¸ø»È¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿¥¿¥¦¥ó¥¼¥ó¥È¡¦¥Ï¥ê¥¹¤Ï¡¢ÂÚºß¤·¤¿²¼ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ÏÉÏº¤¤Ç¡¢½»Ì±¤Ï¤¤¤º¤ì¤âË¤«¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÀ¸³è¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢Áõ¾þÅª¤Ê¤â¤Î¤ËÌÜ¤ò¤à¤±¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¡¹¤Ï³Ú¤·¤¯Êë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤À¤±¿©¤Ù¡¢ÃåÊª¤Ë¤âº¤¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢²È²°¤ÏÀ¶·é¤Ç¡¢ÆüÅö¤ê¤â¤è¤¯¤Æµ¤»ý¤¬¤è¤¤¡£À¤³¦¤ÎÇ¡²¿¤Ê¤ëÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¼Ò²ñ¤Ç²¼ÅÄ¤Ë¤ª¤±¤ë¤è¤ê¤â¤è¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡×¡ÌºäÅÄÀº°ìÌõ¡ØÆüËÜÂÚºßµ¡ÊÃæ¡Ë¡Ù¡Ê´äÇÈÊ¸¸Ë¡Ë¡Í
¶â»ý¤Á¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶áÂåÊ¸ÌÀ¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ç°ìÈÖ¡¢½îÌ±¤¬¤¤¤¤Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÄ®¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¼Ô¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢¥¨¥ê¥¶¡¦¥ë¡¼¥â¥¢¡¦¥·¥É¥â¥¢¤Ï¡¢¡ÖÅÁÅý¤¢¤ëµ®½Å¤Ê°ä»º¤ò¼Î¤Æµî¤ê¡¢ÆÃÄ§¤Î¤Ê¤¤¶âÂÀÏº°»¤òÎÌ»º¤¹¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢À¾ÍÎ½ô¹ñ¤«¤é¾Þ»¿¡¢Æ±¾ð¡¢µ¤Á°¤Î¤è¤¤±ç½õ¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤¿³°¹ñÄÉ½¾¤Î»´¤á¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÀ¾Â¦À¤³¦¤ÎÈ¿È¯¤ËÁø¡×¡Ê¡Ø¥·¥É¥â¥¢ÆüËÜµª¹Ô¡Ù¡Ë¤Ã¤¿¡¢¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¸«¼Î¤Æ¤¿ÌÂ¿®¤ä²øÃÌ¤Ë¡¢¼ì¤Î³°¶½Ì£¤ò´ó¤»¤¿³°¹ñ¿Í¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¿ÍÊª¤¬¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤ËÈ¿È¯¤·¥±¥ë¥È¿ÀÏÃ¤Ë·¹ÅÝ
¾®ÀôÈ¬±À¤³¤È¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢1850Ç¯6·î27Æü¡¢¥¤¥ª¥Ë¥¢³¤¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥®¥ê¥·¥ãÎÎ¥ì¥Õ¥«¥ÀÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Éã¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É·Ï¥¤¥®¥ê¥¹¿Í·³°å¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥Ï¡¼¥ó¡£Êì¤Î¥í¡¼¥¶¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥¦¡¦¥«¥·¥Þ¥Á¤Ï¥¥·¥êÅç¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥®¥ê¥·¥ã½÷À¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤Ï¤³¤Î¸åÀ¾¥¤¥ó¥É¤ËÉëÇ¤¡¢Êì¤È»Ò¤Ï¥À¥Ö¥ê¥ó¤ÎÉã¤Î¼Â²È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ë¤¬¡¢¥®¥ê¥·¥ãÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÉ÷½¬¤ËÆëÀ÷¤á¤º¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¤òÃÖ¤¤¤Æ¸Î¶¿¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Î¾¿Æ¤ÏÎ¥º§¤¹¤ë¡£¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª4ºÐ¤Î»þ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÉã¤â¡¢À¾¥¤¥ó¥É¤«¤é¤Îµ¢¹ñÃæ¡¢1866Ç¯¤ËÉÂ»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÍÄ¤¤¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÉÙ¹ë¤ÎÂç½ÇÊì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿Í¤¬·ÉéÊ¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Î¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¿®¼Ô¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸·³Ê¤Ê¶µ¤¨¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¤ÏÂç¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µ·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸ÅÁØ¤Ç¤¢¤ë¥±¥ë¥È¿ÀÏÃ¤ä½¬Â¯¤ËÌ¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä¹¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÌ¾¾è¤é¤º¡¢¥ß¥É¥ë¥Í¡¼¥à¤ò°Ê¤Æ¤â¤Ã¤Ñ¤é¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤È¾Î¤·¤¿¤Î¤â¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦Ì¾¤¬¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¼é¸îÀ»¿Í¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ»¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤¦¡£¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÌ¾Á°¤òÌ¾¾è¤ë¤Î¤Ï¤´¤á¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ß¥É¥ë¥Í¡¼¥à¤Î¡Ö¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Õ¥«¥ÀÅç¤Î¡×¤Î°Õ¤Ç¡¢Ì¾Á°¤È¤·¤ÆÆÃ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£Åê»ñ¤Î¼ºÇÔ¤ÇÍê¤ß¤ÎÂç½ÇÊì¤¬ÇË»º
¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÂç½ÇÊì¤â¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¤¬17ºÐ¤Î»þ¤ËÅê»ñ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤ÆÇË»º¡£¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¤Ï¡¢¥«¥ì¥Ã¥¸¤òÃæÂà¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢19ºÐ¤Ç¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ë¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤âÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë½Ñ¤¬¤ß¤Ä¤«¤é¤º¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Æ±Á³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Þ½ñ´Û¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¡¢Ê¸¾ÏÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢µ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥ºËü¹ñÇîÍ÷²ñ¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤ê¡¢±ÑÌõÈÇ¤Î¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢1890Ç¯¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÎÄÌ¿®°÷¤È¤·¤ÆÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¤È¤Î·ÀÌó¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍèÆüÄ¾¸å¤Ë¿¦¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ç¹Ô¤Êë¤ì¤¿È¬±À¤Ë¡¢µß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤ÎËü¹ñÇîÍ÷²ñ¤ÇÃÎ¶ø¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿ÉþÉô°ì»°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÉþÉô¤ÏÅö»þ¡¢Ê¸Éô¾ÊÉáÄÌ³ØÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Î°¶Àû¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åçº¬¸©¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¡Ê¸½¡¦Åçº¬¸©Î©¾¾¹¾ËÌ¹âÅù³Ø¹»¡Ë¤ÈÅçº¬¸©¿Ò¾ï»ÕÈÏ³Ø¹»¡Ê¸½¡¦Åçº¬Âç³Ø¡Ë¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î¿¦¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»þ¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª40ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢ÆüËÜ¡¢¤ï¤±¤Æ¤â»³±¢¡¦¾¾¹¾¡Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤ê½Ð±À¤ÎÃÓ¤Ø¤ÈÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶öÁ³¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢²¿¤«¤ÎÆ³¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤«»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£È¬±ÀÎ©¤Ä½Ð±À¤ÎÃÏ¤Ø
É®¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÂÎ¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤¦¤Õ¤¿ÀÎ¤âÁ°¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢Îò»Ë´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¤ÇÅçº¬¸©¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À®Äø¡ÖÊÛÅöËº¤ì¤Æ¤â¡¢»±Ëº¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏÊÁ¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢1½µ´Ö¤ÎÂÚºßÃæ¤Û¤È¤ó¤É±«ÌÏÍÍ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î±«¤ÎÃæ¡¢¼ÖÃæ¤«¤é¼þ°Ï¤Î»³¤ò¸«¤¢¤²¤ë¤È¡¢»³È©¤«¤é´ö¤¹¤¸¤â¤ÎÌ¸¤Î¤è¤¦¤Ê±À¤¬Î©¤Á¤Î¤Ü¤ê¡¢¤¿¤æ¤È¤¦¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¢¤ë¤Û¤É¡¢È¬±ÀÎ©¤Ä½Ð±À¤Î¹ñ¤«¤¢¡Ä¡Ä¡×
¤È¡¢Ì¯¤Ëç¥¤ËÍî¤Á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÍÅ²ø¤Î¤³¤È¤ò¡ÖòµÌ¥ò³ò´¡×¤È¤â¤¤¤¦¡£òµÌ¥¤âò³ò´¤âÃæ¹ñ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ã¼Åª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢òµÌ¥¤Ï»³Ì¸¡¢ò³ò´¤ÏÀîÌ¸¤ò¼¨¤¹Ê¸»ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êòµÌ¥ò³ò´¤È¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Õ¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼¾ÅÙ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÊª¤Î²ø¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Î¡Ö¥â¥Î¡×¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É´¶±þ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡×¡¢¡Ö¤â¤Î»×¤¤¡×¤ä¡Ö¤â¤ÎÈá¤·¤¤¡×¤ÈÆ±·ÏÅý¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
ÍÅ²ø¤¬¤è¤¯½Ð¤ë¡¢ÈÝ¡¢½Ð¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë»³¤ÎÆþ¤ê¹ç¤¤¤äÖ»¤ä²Ï¸¶¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Û¤Ê¤ëµ¤°µ¤ä²¹ÅÙÂÓ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¡¢Ì¸¤ÎÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤À¡£¸Å¿Í¤Ï»³Ì¸ÀîÌ¸Åù¤Î±Æ¶Á¤ÇÆÍÇ¡ÊÑ²½¤¹¤ë¼¾ÅÙ¤Î´¶¿¨¤Ë¡¢À¶¡¹¤·¤µ¤¬¤¢¤ì¤Ð¿À¤Î¡¢ÉÔ²÷¤Ç¤¢¤ì¤ÐËâÊª¤ÎÍèË¬¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´¶¤¸¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢±ÀÍ¯¤¯Â¿¼¾¤Ê½Ð±À¤Î»³¤Ë¤Ï¡¢¿À¤¬À³¤ß¡¢Êª¤Î²ø¤¬ìíî½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡¢¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤ËÌ¥¤«¤ì¡¢¥³¥ï¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢¥±¥ë¥È¤Î¿½¤·»Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¥±¥ë¥È¤â¡¢ÍÅÀº¤ä¾®µ´¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤¿Â¿¼¾¤ÎÃÏ¡Ä¡Ä»ä¤Ï±¿Ì¿ÏÀ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾®Àô²È¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¥»¥ÄÉ×¿Í¤ÎÍÜÁÄÉã¤Ç¤¢¤ë°ð³ÀËü±¦±ÒÌç¤¬¤Ä¤±¤¿Ì¾¤¬¡ÖÈ¬±À¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡ÖÈ¬±ÀÎ©¤Ä ½Ð±À È¬½Å³À ºÊÏ¶¤ß¤Ë È¬½Å³Àºî¤ë ¤½¤ÎÈ¬½Å³À¤ò¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÏÂ²Î¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Î½Ð±À¤ÎËí»ì¤Ç¤¢¤ë¡£¿À¤äÍÅ²ø¤¬¼¾ÅÙ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¾ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤Î°ÛÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤â¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÏÃ¤¬½ÐÍè²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡×¤³¤½¡¢Çº¤ßÂ¿¤¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤¬Ã©¤êÃå¤¤¿¤«¤Ã¤¿Ì¾Á°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
üâ»³ ½¡Åì¡Ê¤¿¤«¤ä¤Þ¡¦¤à¤Í¤Ï¤ë¡Ë
¶áÀ¤»Ë¸¦µæ²È¡¢Í¿¦¸Î¼Â²È
Îò»Ë¹Í¾Ú²È¡¢¥ï¥¤¥ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢Í¿¦ÅÀÁ°¡ÊÃæÀ¤É÷ÃãÎé¡Ë²È¸µ¡£ÉÔ¾Ó°Ã¡¡üâ»³¼°Éô¸»½¡Åì¡£1973Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¶¨ÎÏ¸¦µæ°÷¡¢Âçºå»Ô¥ï¥¤¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¸ÜÌä¡¢¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡ÊÆüËÜÉþ¾þ»Ë¡Ë¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£ÀìÌç¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÀï¹ñÂçÌ¾²È´Ø·¸¼Ô¤Î»öÀ×¸¦µæ¡¢ÉòÆº¼òÅÁÍè»Ë¡¢Í¿¦¸Î¼Â¡¢·ÏÉè¡¢¹¾¸ÍÊ¸·Ý¡¢¿©Ê¸²½¡¢ÍÅ²ø¡£
¡Ê¶áÀ¤»Ë¸¦µæ²È¡¢Í¿¦¸Î¼Â²È üâ»³ ½¡Åì¡Ë