iLiFE!心花りり、耳付き帽子×サンタ風ミニワンピで観客魅了 投げキスにキュン【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）の心花りりが11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】iLiFE!メンバー、サンタ風ミニ丈ドレスから美脚輝く
タータンチェックを基調としたサンタクロース風のミニワンピースから美しい脚を際立たせた心花。アクセントとして、耳の付いたボリューム感のある帽子を身に着け、堂々とランウェイを闊歩した。ステージトップでは投げキッスを披露。キュートな魅力で観客を虜にした。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】iLiFE!メンバー、サンタ風ミニ丈ドレスから美脚輝く
◆心花りり、サンタ風ミニワンピで美脚披露
タータンチェックを基調としたサンタクロース風のミニワンピースから美しい脚を際立たせた心花。アクセントとして、耳の付いたボリューム感のある帽子を身に着け、堂々とランウェイを闊歩した。ステージトップでは投げキッスを披露。キュートな魅力で観客を虜にした。
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】