U-KISSのフン、ケビン、キソプが新グループ「UX1」として再始動！12月には日本公演を予定

U-KISSのメンバー、フン、ケビン、キソプが新たなグループとして再び集結した。

《写真》U-KISSも、2010年代に活躍したアイドルが再注目されているワケ

3人は11月1日午後1時に公式SNSを開設し、新グループ名「UX1」としての再出発を発表。新たなロゴとともに挨拶映像を公開し、「新しいチーム名UX1として皆さんにお会いできることになりました。どうぞよろしくお願いします」とファンに向けて初めてのメッセージを伝えた。

（写真＝UX1）

UX1は、12月20日と21日に大阪・ドリームスクエアで、24日と25日には東京・TIATスカイホールで公演を開催し、ファンと直接交流する予定だ。クリスマスシーズンに合わせた公演タイトルは『CHRISTMAS LIVE IN JAPAN ＜First Winter Story＞』で、年末の特別な時間をファンとともに過ごす。

（写真＝UX1）

3人が再び同じステージに立つという知らせに、日本のファンの間ではすでに熱い反応が広がっている。さらに「UX1」という新たな名で本格的な活動を予告したことで、期待が一層高まっている。