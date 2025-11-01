CRAVITY、「レモネード」のように爽やかで清純な魅力でカムバックへ…メンバーの自作曲にも注目

カムバックを控えたCRAVITY（クレビティ）が、新作アルバムの団体コンセプトフォトを公開した。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントは10月31日、CRAVITYの公式SNSを通じて、11月10日に発売される2ndフルアルバムのエピローグ作『Dare to Crave : Epilogue』の団体コンセプトフォトを公開した。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

30日に公開された「自然の中での自由」をテーマにしたムードティザーに続き、今回のコンセプトフォトでは、メンバーたちが鬱蒼とした森や川を背景に、神秘的で生命感あふれる雰囲気を演出している。

Tシャツとジーンズを揃えて着たメンバーたちは、自然と向き合いながら「新しい世界を迎えるときめき」を表現。渡し場に横たわる姿は、自由奔放でありながら何ものにも縛られない「ありのままの姿」を象徴しており、印象的な仕上がりとなった。

特に、前作『Dare to Crave』のコンセプトフォトが「どこかへと隠れていく」ような演出だったのに対し、今回のビジュアルでは「新しい世界へ飛び出していく」姿を描き、前作とのつながりを感じさせる構成で期待を高めている。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

新作『Dare to Crave : Epilogue』は、今年6月に発売された2ndフルアルバム『Dare to Crave』のエピローグアルバムで、サプライズカムバックの知らせとともに多彩なティージングコンテンツが公開され、注目を集めている。

特にタイトル曲『Lemonade Fever』のコンセプトを生かした「レモネード・モチーフ」のコンテンツが話題を呼んでおり、既存の12曲に加え、アレンの自作曲を含むメンバー参加の新曲3曲が収録される予定で、ファンの期待を高めている。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

2ndフルアルバムでグループの音楽的ストーリーをさらに積み重ねたCRAVITYは、今回のアルバムを通じて多様な感情の流れを完成させ、再び限界のない成長を証明する見込みだ。

CRAVITYの2ndフルアルバムのエピローグ作『Dare to Crave : Epilogue』は、11月10日に各種オンライン音楽配信サイトで発売される。