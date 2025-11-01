新型「軽ワゴン」世界初公開！ “26年度”発売でカクカクボディに「両側スライドドア」採用！ 「めちゃ広ッ車内」にする為の工夫も！ “元日産エンジニア”の担当者に聞いたBYD「ラッコ」の魅力とは？

“独自パッケージ”で強力な競合達に挑む！

2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー2025」のプレスデーにおいて、BYD Auto Japanは、中国BYDが開発した初の海外専用設計モデルとなる軽EV「RACCO（ラッコ）」のプロトタイプを世界初公開しました。

海外メーカーが専用設計の軽自動車を開発・販売するのは初めてであり、各方面から注目を集めています。

軽ワゴン市場に期待の新星登場！ ライバルとの差別化ポイントとは？

車名は動物のラッコに由来しています。ラッコは絶滅危惧種であり、BYDの企業理念である「地球の温度を1度下げる」という思いのもと、あらゆる命へのいたわりを忘れないというメッセージを込めて開発されたモデルです。

ラッコは後席スライドドアを備えたスーパーハイトワゴンで、全長3395mm×全幅1475mm×全高1800mmと、軽自動車の規格内に収まるボディサイズとなっています。

EVであるためフロントグリルを小型化するなど空力抵抗を低減したデザインを採用するほか、広い車内空間を実現するためにスクエアなスタイルが採用されているのが特徴です。

パワートレインの詳細はまだ公表されていませんが、駆動方式はFFで、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用していることが明らかにされています。

また、携帯電話用バッテリーの製造から始まったBYDが開発した「ブレードバッテリー」も採用。

「刀」のように薄く長い形状を持ち、空間効率を高めたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーです。

このラッコについて、BYDオートジャパン株式会社 商品企画部 担当部長でCKプロジェクトリーダーの田川博英氏にインタビューを行いました。田川氏は元日産のエンジニアで、軽EVの開発にも携わった経験を持つ人物です。

最初に尋ねたのは、日本の軽自動車市場という、国内メーカーが圧倒的なシェアを誇るセグメントにあえて参入する戦略的意義についてです。

これに対し田川氏は、「BYDには『地球の気温を1度下げる』というグローバルビジョンがあります。それを実現するには、やはり量が多い、すなわちマーケットの大きいところに参入し、多くの方に使っていただくことが必要です」と回答。

日本市場で最も販売台数の多い軽自動車セグメントへの参入は、地球の温度を下げるという大きな目標を実現するうえで不可欠な戦略だと説明しました。

続いて、日産「サクラ」など強力な競合が存在する中で、ラッコの持つBYD独自の魅力について尋ねたところ、「まずは『スーパーハイトワゴン』で『スライドドア』、そして『バッテリーEV』という組み合わせです」と回答。

さらに「このパッケージは、他の海外メーカーには存在しないものであり、そこがBYDとしての独自性になります」と語りました。

加えて、「私たちはバッテリーの会社でもありますので、2種類のバッテリーを用意し、幅広いお客様に対応できるよう準備を進めています」と述べ、バッテリーの選択肢が強みになると強調しました。

販売台数や市場シェアなどの具体的な目標について尋ねると、田川氏は「具体的な計画値は、まさに今検討している最中です」と回答。

現在は販売目標よりも、すでに発表しているディーラー網の整備を着実に進めることを優先しているとのことでした。

最後に「ライバルに勝つような圧倒的な価格設定になるのか」と質問したところ、田川氏は「価格が消費者にとって最も気になる点であることは十分認識しています。ただし、ライバルに勝つことだけを目的とした価格ではなく、市場で適正とされる価格を目指して現在調整を進めています」と語りました。

ラッコは、BYDの各EVモデルに採用されるブレードバッテリーを武器に、日本の競争が激しい軽自動車市場に参入します。

発売日についてはまだ公表されていませんが、2026年度中の発売が見込まれています。価格や仕様の詳細については、今後の続報に期待しましょう。

※ ※ ※

余談ですがSNSなどでは、BYDのブランドロゴが「ヨイコ（良い子）」と読めると話題になっています。

この点について話を向けると、田川氏は笑顔で「それは知りませんでしたが、とてもありがたいですね。ぜひ使わせていただきます」と答えてくれました。