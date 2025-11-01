◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第１日▽早大５―３慶大（１日・神宮）

慶大・丸田湊斗外野手（２年＝慶応）が８回１死満塁、センターの守備で早大の４番・寺尾拳聖外野手（３年＝佐久長聖）の打球を追い、中堅フェンスに激突。担架で運ばれる一幕があった。

試合は中断になり、早大ベンチからは小宮山悟監督（６０）もセンター付近に向かい、心配そうに見つめた。２０２３年夏の甲子園では慶応の１０７年ぶり日本一の原動力となったリードオフマンの離脱に、２万２０００人の観衆が騒然となった。

試合後の堀井哲也監督（６３）は「フェンス直撃で心配したんですが、脚でした。ジャンプした瞬間に両脚がつったんでしょうか。首とか頭は問題ないとハッキリ言っていたので」と説明。慶大では吉開鉄朗捕手（３年＝慶応）が一塁走者でけん制を受けた際、目を負傷して途中交代するなど、アクシデントが重なった。

小宮山監督も「慶応義塾は我々にとって偉大なライバル。４連覇を逃し、気持ちが糸の切れた凧になりかねないところを、最後の早慶戦ということで、これだけの試合ができたのは慶応義塾があってこそと思っています。２人ほど、試合途中で外れたケガの選手がいるので、明日元気に出てきてくれることを願っています」と回復を望んだ。（加藤 弘士）