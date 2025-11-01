◆ルヴァン杯 ▽決勝 広島３―１柏（１日・国立）

柏は広島に１―３で敗れ、１２大会ぶりの優勝を逃した。２０２０年ルヴァン杯、２３年天皇杯に続き、今回も国立での決勝を制すことは出来なかった。

エースＦＷ細谷真大はハーフタイム明けから出場。０―３の後半３６分にＭＶＰに輝いたＤＦ荒木隼人との１対１を制し、日本代表ＧＫ大迫敬介の横を抜くゴールを決めたが、反撃はそこまでだった。同４０分にＭＦ仲間隼斗の浮き球パスから２点目を取るチャンスがあったため、細谷は「あれを取っていたら分からない展開だったので、そこは悔いが残る」。自身のゴールも「６０分（後半１５分）も行かないくらいには１点を取りたかった。ちょっと遅いのかなと感じました」と笑顔はなかった。

リーグ戦は残り３試合。首位の鹿島とは勝ち点１差の２位に迫っており、優勝の可能性をまだ残している。エースは「もうリーグしかない。３連勝すれば可能性があるので、１試合１試合死ぬ気で戦いたいなと思います」と語気を強めた。意図的ではないというが、広島が優勝カップを掲げている際には準優勝のメダルを首にかけず、「あの表彰式で自分があれを着けるのは違う」と語った細谷。悔しさを原動力に残りのシーズンを戦う。