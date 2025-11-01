◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

崖っぷちに立たされたドジャースが、ブルージェイズとの接戦を制して対戦成績を３勝３敗として逆王手をかけた。ドジャースが球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇を果たすか、１９９３年以来３２年ぶりにブルージェイズが頂点に立つか―。運命の第７戦はあす１１月１日（日本時間２日）にブ軍の本拠地ロジャーズセンター（カナダ・トロント）で行われる。

打撃不振を受け、４番に配置転換されたベッツは２点適時打で勝利の原動力となった。試合後にはＦＯＸスポーツ局のポストゲームショーに生出演した。

「第７戦は大谷が先発ですよね」と司会者に確認されたベッツは「ショウヘイの人生はまるで運命みたいだな、と。ＷＢＣでも完璧なシチュエーションが現れて、それをものにした。だから明日の第７戦、これ以上の筋書きはないよね」と、米国との決勝の９回にエンゼルスの当時同僚トラウトから三振を奪って優勝した、場面を引き合いに出してニヤリ。「彼にとって完璧な瞬間だと思う。彼はこの瞬間のために生まれてきたし、本当に彼が味方でよかったと思うよ」と大谷の活躍でドジャースが第７戦を制し、２０００年のヤンキース以来、２３年ぶりのワールドシリーズ連覇することを予言した。