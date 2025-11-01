【うごく！ねこむかしばなし】かわいいイラストの賞品がくじ引き堂に登場！
「くじ引き堂」において、アニメ『うごく！ねこむかしばなし』の豪華賞品が手に入る『アニメ「うごく！ねこむかしばなし」オンラインくじ』が、2025年11月6日（木）17時より発売される。
『うごく！ねこむかしばなし』は、古今東西の有名な童話や昔話の数々に「もしもあの物語にねこが登場したら……？」と、新たなストーリーにアレンジした癒したっぷりのアニメ作品。
そんな『うごく！ねこむかしばなし』のかわいらしいイラストを使用したオリジナルグッズが手に入る、『アニメ「うごく！ねこむかしばなし」オンラインくじ』が登場する。
賞品のラインナップは、S賞：ゴーレムねこ ダイカットクッション（全1種）、A賞：選べる！ランチトートバッグ（全3種）、B賞：アクリルスタンドフィギュア（全8種）、C賞：ミニタオル（全8種）、D賞：缶バッジ（全8種）となっている。
また、期間中に「リポストキャンペーン」として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名に「B賞 アクリルスタンドフィギュア全8種セット」がプレゼントされる。
さらに「おまけキャンペーン」も。【10連セット】を購入した方には、「ポストカード」がもれなく1枚プレゼントされる。
この機会をお見逃しなく。
