堀ちえみ、“若見え”目指したイメチェン姿に反響「若みえ通り越して幼く見える」「艶々で色っぽい」
歌手で俳優の堀ちえみ（58）が、1日までに自身のブログを更新。イメチェンヘアを披露し、「若みえ通り越して幼く見える」「お世辞抜きに20代後半から30代前半」と絶賛する声が寄せられている。
【写真】「若みえ通り越して幼く見える」イメチェン姿を披露した堀ちえみ
堀は「前髪作りました」と報告。「美容院でケアしていただきました。トリートメント効果で髪艶々」と満足そうにつづり、マスクを外した自撮りショットをアップした。
「今回は、メイクの納富さんと打ち合わせして、前髪の真ん中少しだけ、カットすることにしました」「カットした部分を、今流行りのスケルトンに。透け感を出してみよう！」といつもとは違うヘアスタイルに挑戦したことを明かし、「その方が若見えするかなって。ほんの少し中央部分をカット。いかがでしょうか」と大胆にカットしたイメチェン姿を披露した。
これに対しファンからは「かわいいです！」「艶々で色っぽい」「似合ってる」「元々若いけど、より若見えしてるよー！」「髪の毛ツヤツヤ お肌もツヤツヤ」など、さまざまな反響が寄せられている。
