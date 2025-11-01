ロッテからドラフト2位指名された明大・毛利海大投手（22）が1日、東京・府中市の野球部合宿所で指名あいさつを受けた。榎アマスカウトディレクター、担当の菅野スカウトが訪問。ドラフト会議IDとサブロー監督のサイン色紙とボールを贈られた最速150キロ左腕は、1年目から開幕ローテーション入りし2桁勝利＆新人王を目標に掲げた。

「まずは新人王。（山下）舜平大さんも獲っているので、自分も獲りたい」。オリックス・山下は福岡大大濠の1年先輩で、23年に9勝を挙げて新人王に輝いた。高校時代は常にキャッチボールの相手だったそうで、対戦したい選手にも打者ではなく、山下の名前を挙げ「1年目から開幕ローテーションに入って（2桁勝利を）狙いたい」と言った。

パ・リーグ球団からの指名には両親も「（実家のある）福岡で試合があるので喜んでいた」という。特にペイペイドームとは縁が深く、中学1年（16年）のときにオールスター第1戦で始球式を務めている。

「打者が丸さんで、捕手が炭谷さんだった。あとは人が多くて覚えてないけど（始球式の投球は）ストライクだったと思います」と笑った。小さいときから見てきたソフトバンクは日本一を奪回。来年からの対戦にも思いを馳せ「チームを勝たせる投球をしたい」と力を込めた。