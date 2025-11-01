10月発表された「都道府県魅力度ランキング」。ことし新潟県は28位でした。

そんな中、普段当たり前と思っている場所やモノの魅力を再認識して観光として売り出そうという人たちがいます。



地域の隠れた魅力をどのように活用して観光客を呼び込むのか。その取り組みを取材しました。

◆ワークショップで加茂市を紹介

新潟市の万代シテイ。この日出店していたのは加茂市を紹介するブースです。





◆外国人観光客をターゲットに

物産品の展示販売やワークショップが行われていました。

ブースを運営するメンバーの一人、相場浩さんです。



相場さんのこの日の狙い。それはクルーズ船で新潟を訪れている外国人観光客です。



1人のイギリス人のツアー客が足を止めました。

ワークショップで加茂屏風の伝統技術を生かした組子細工に挑戦します。



職人も感心する器用さで組子を完成させました。



Q)「このワークショップはどうでしたか？」



【英国人観光客】

「本当に楽しみました。良い経験でした。」



Q)「これらを作っている工場に興味はありますか？」

「どういう風に作られているか、すごく興味があってサイトなども見てみたいと思います」



Q)「彼が工場のツアーをやっています」

「とても素晴らしい」



【相場浩さん】

「ここにQRコードがあるんです。これが俺のツアーサイトです」



【英国人観光客】

「すごく楽しかったから、また、来ることがあったら絶対に行きたいです」

◆香港の富裕層をターゲットに魅力を伝えたい

相場さんは普段、三条市で紙箱を扱う会社を経営しています。



本業のかたわら、2000年代からまちあるきの活動をはじめ、地域の人やモノを結ぶ。コーディネーターとしても活動。去年、旅行業の資格を取得し、まち歩きツアーの事業を本格的に始めました。いま狙っているのは、インバウンド……特に香港の富裕層です。



【相場浩さん】

「やっぱり香港がリピーター率、日本へのリピーター率がすごく高いというのもありますから、じゃあ具体的にまずは香港から行ってみようかという感じですね。」

◆県央の特産品を香港へ

この日、香港に向かうメンバーが準備のために集まりました。それぞれ県央地域の特産を扱う仲間たちです。



【ステンレス加工業者】

「ツバメのステンレス製。ちょっと特殊な薬品で、表面を加色して」



【屏風職人】

「こういうの（組子）を良いねって言わしておいて、自分で作らせるワークショップに誘客する」



「紙漉き職人さん。加茂市からの派遣になります」

◆香港でワークショップ

香港では地元のショッピングセンターに出店。ワークショップで燕や三条、加茂の観光をPRしました。



【相場浩さん】

「僕はこの人たちを売りたいというか、この地域をこの人たちを通して売りたいという感じなので最終的には観光ツアーとして売りたいです。実際こういう人たちがいてツアーに来ると、こんな組子の教える人がいて紙漉きを教えてくれる人がいてみたいなところの人との接点から、今回はプロモーションしていきたいなと思っています」

◆「見慣れた風景やモノが観光資源」

「まち歩き」と「体験」。これが相場さんのツアーの組み合わせです。



地元の人にとっては見慣れた風景やモノが、実は観光資源として大きな魅力があると相場さんは話します。



【相場浩さん】

「僕らが遊んでた神社だったり走り回ってた小路みたいなものが他の人から見るとイイネこの雰囲気で喜んでもらえるなら何かやってみようかな。

海外の人が来てくれておー三条、新潟県でイイネって言ってくれたらいいなと思います。」

◆地域の隠れた魅力を観光に

地域の隠れた魅力を観光に生かしている例が新潟市にもありました。



新潟市西蒲区の角田岬。地元の人にはおなじみの切り立った岩肌。



ここに新潟の歴史の物語があります。

◆異業種から観光分野に進出した会社も

総合建設コンサルタント、「キタック」の副社長・平野吉彦さんです。



【キタック 平野吉彦さん】

「ブチブチって割れてるでしょ。普通の溶岩ってあんな風に割れないんです。こんな風な地層になったりあんな風な地層になったりっていう風になる。これが海底火山の特徴。水冷破砕岩って言います」



角田山は海底火山だったと解説する平野さん。



キタックは地質調査などの本業を生かした新規事業として去年、観光の分野に進出しました。

◆技術士が新潟を案内

開発したツアーは、「技術士と旅する新潟」。技術士とは文部科学省所管の国家資格で、科学技術に関する高度な知識をもつ技術者のことです。



その技術士が地形や地質の面から新潟を案内するツアーです。その案内役となったのが、技術士でもある平野さんなのです。



【キタック 平野吉彦さん】

「新潟県の地質調査業協会の理事長もやっておりましてですね。現役ではおそらく新潟県で一番年取った地質屋ではないかと思います」



◆旅行会社を招きモニターツアー

この日行われたのは旅行会社などを招いたモニターツアー。弥彦から燕三条を回る日帰り旅行です。



バスの車内では平野さんが手作りのガイドブックを使って学校の授業さながらの解説を繰り広げます。



【キタック 平野吉彦さん】

「この時の千曲川の流れを見てください。関東山地から直接、関東山地から直接日本海に注いでいました」



車内では、越後平野が、海と山地と丘陵が平行に並ぶ、全国でも珍しい地形ということなどを解説して、小一時間。最初の目的地・角田岬に到着しました。



【キタック 平野吉彦さん】

「左側の方に黄色い脈が見えるでしょ。あれは下から高温の水蒸気が上がってきた跡なんです。高温の水蒸気が上がってくると地下の鉱物をいっぱい溶かした水蒸気が上がってくるもんだから、ああいうところに銅とか金とか銀ができるんです」



角田山が海底火山だったからこそ恵まれた鉱脈。となりの弥彦山も同様で、江戸時代から銅が採掘されました。燕の銅加工産業の基盤となったのです。

◆鎚起銅器の老舗も見学

ツアーでは、鎚起銅器の老舗、玉川堂が終着点です。参加者は、旅行関係者ということもあり良く知る見学先ですが、その成り立ちを学んで、よりイメージが広がったようです。



【日本旅行・小森谷敦史さん】

「いろいろイメージが湧いて、昔の人がどうしたのかなとか、そういった思いが膨らむような良いツアーだったなというふうに思います」

◆県央地域の魅力を学ぶ

ツアーでは、この玉川堂の食器や装飾を使った三条市のレストランで昼食。



このほか、県央地域一帯を現在の豊かな大地に変えた大河津分水の歴史と役割も学びました。



【JTB・黒金茉彩さん】

「ここまで専門的な知識を溢れることもないと思うので、面白いかもとは思いました。

朱鷺メッセとかで学会に参加されて、2日目にそういったツアーとかを設計したりとかしているので…」



【日本旅行・小森谷敦史さん】

「なかなかニッチな商品なので、ただニッチだからこそ刺さるところには刺さるというか、可能性はすごく秘めている商品なんじゃないかなというふうに思います」



【キタック 平野吉彦さん】

「どんな土地でもどんな地域でもその土地ができてきた生い立ちっていうのがあって、その土地の特徴を生かしたその地域の文化、歴史が作り上げられてきた訳ですから、どこであっても、私は観光地になると思っています」



新潟の魅力……それは、私たちが普段気づかないところにあるのかもしれません。