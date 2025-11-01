「朝、カラスが胡桃を目の前に落としてきたので薪割り用のナタの背でエイヤと割ってあげたんだけど、今店から出たらコレ落としてきた。お礼なの？ もらっていいのかな？」



【写真】クルミを割ったお礼？カラスが持ってきた貝殻

そんなコメントとともに投稿された写真が大きな注目を集めています。投稿したのはXユーザー・てつトチさん（@tetsu_tochi）。目の前に胡桃を落とした1羽のカラスに頼まれたような気がして割ってあげたところ、カラスはそのまま持ち去りました。ここまでは偶然とも思える出来事。しかしその後、てつトチさんがお店から外に出た瞬間、再びカラスが現れ、今度はポトンと貝殻を落としたのです。まるで「ありがとう、これをどうぞ」と言っているかのような光景に、驚きと感動の声が広がりました。



投稿には貝殻の写真も添えられ、瞬く間に拡散。14万件超の“いいね”を集め、大反響となりました。さらに続く投稿では「よく洗って水槽に飾りました」と報告。実はこれまでも他のカラスと交流し、思わぬプレゼントを受け取った経験があると明かしています。詳しい話を伺いました。



思わぬ贈り物にびっくり！カラスとの交流の裏側

ーー当時の状況について教えてください。



「朝、電線に止まっていたカラスが、私の頭上にクルミを落としました。殻を割った後、声をかけて当店の庭に置いておいたんです。夕方、店の玄関から出たら待ってたみたいに貝殻を落としていきました」



ーーこのやり取りをされた感想は？



「ハシボソからプレゼントをもらってびっくりしました。今までハシブトガラスとは交流がありましたが、ハシボソは警戒心がありあまりなつかない印象でした」



ーー続く投稿で、「ボワちゃん」という別のカラスとの交流もあったと綴られていましたね。



「ボワはいじめられっ子で仲間からよく追われてました。夫はいじめっ子がくると大声で追い返してあげてました。その後、ボワが夫の肩に乗ってきたり、ズボンの裾を引っ張ってアピール（？）するようになり、だんだん私ともコミュニケーションをとるようになりました」



ーーボワちゃんと他のカラスの見分け方はありますか？また、今も交流は続いているのでしょうか。



「ボワは他の子より頭が大きく目の形にも特徴があり、判別は難しくありません。ボワとの付き合いは2年ほどありましたが、2024年の冬に電線に感電して命を落としてしまいました。とても寂しかったです。今、交流があるのは貝殻を落としてきた子だけですね」



リプライには、驚きと感動の声が次々と寄せられました。



「カラスの恩返し」

「義理堅いカラスですね！」

「カラスも胡桃割ってくれた人をちゃんと理解してるのですね！ 賢いな」

「おとぎ話みたいに義理堅いカラスとか、めっちゃいい奴に確定じゃないですか」

「綺麗な貝！カラスは6-8歳の知能、つまり小学生くらいのIQある個体もいるから本当にお礼のつもりかも」

「これからあの人にクルミ渡したら割ってくれるって噂がカラス達の間で広まりそうですね。んで、お礼は貝殻渡したらOKらしいよって」

「私もクルミを割ってあげたら貝をもらったことがあります。カラス界で人間へのお礼は貝殻って決まっているのかも」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）