2日は午後を中心に雨、海沿いの地域ほど西風が強く吹きそう【これからの天気(1日17時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に大雨・強風注意報が出ています。
そのほか、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報、五泉地域・長岡地域・上越市に洪水注意報が発表されています。
◆11月2日(日)の天気
午後を中心に雨が降り、所々でカミナリを伴うでしょう。海沿いの地域ほど西風が強く吹きそうです。
降水確率は、正午から50%以上の高いところが多くなっています。
◆11月2日(日)の最高・最低気温
最低気温は、10～14℃の予想です。今朝と同じくらいかやや低いでしょう。
最高気温は、17～20℃の予想です。今日と同じくらいのところが多いものの、風が強まるため体感温度は下がりそうです。暖かくしてお過ごしください。
◆向こう1週間の天気
11月3日(月)は冷たい雨が降り、山沿いでは雪になるでしょう。
また、大気の不安定な状態が続きそうです。土砂災害や低い土地の浸水・河川の増水に十分注意してください。
11月4日(火)以降は晴れる日が多い見込みです。
最低気温・最高気温は平年並みか、平年より低くなりそうです。
