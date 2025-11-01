これからの気象情報です。



◆警報・注意報

県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に大雨・強風注意報が出ています。

そのほか、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報、五泉地域・長岡地域・上越市に洪水注意報が発表されています。



◆11月2日(日)の天気

午後を中心に雨が降り、所々でカミナリを伴うでしょう。海沿いの地域ほど西風が強く吹きそうです。

降水確率は、正午から50%以上の高いところが多くなっています。



◆11月2日(日)の最高・最低気温

最低気温は、10～14℃の予想です。今朝と同じくらいかやや低いでしょう。

最高気温は、17～20℃の予想です。今日と同じくらいのところが多いものの、風が強まるため体感温度は下がりそうです。暖かくしてお過ごしください。



◆向こう1週間の天気

11月3日(月)は冷たい雨が降り、山沿いでは雪になるでしょう。

また、大気の不安定な状態が続きそうです。土砂災害や低い土地の浸水・河川の増水に十分注意してください。



11月4日(火)以降は晴れる日が多い見込みです。

最低気温・最高気温は平年並みか、平年より低くなりそうです。