雪の季節を前に、除雪車の自動化の技術が公開されました。



除雪車の自動化は、北陸地方整備局が運転手の担い手不足を受け開発を進めています。衛星を使うシステムで信号機や電柱などを自動で避けられるため、視界が悪くなるホワイトアウトのときも安全です。交差点や横断歩道では雪を残さないよう作業します。



■北陸技術事務所 以倉直隆副所長

「熟練の技術はなくても、どんどん若い人が入ってこられるように担い手の確保ということで開発に着手している。(自動化の車両に)一緒に乗ってもらえれば、どこでどういう動きをしなければいけないというのを自動運転しているうちに分かってもらえる。」



除雪車の自動化は現在テスト運用が進められていて、2026年冬の本格導入を目指します。