新潟市でタクシー運転手の男性が殺害された事件から16年となる今日2025年11月1日、遺族や捜査関係者が現場で黙とうを捧げました。



2009年、新潟市東区でタクシー運転手の阿部次男さん(当時63歳)が殺害され売上金が奪われた事件。発生から16年の節目に、警察官が現場付近の住宅約650軒を回り情報提供を呼びかけました。



警察は、阿部さんが最後に乗せた客の男を重要参考人とし動画を公開して行方を追っています。



■新潟東警察署 細井達彦署長

「16年前の今日・11月1日ごろの記憶を呼びもどしていただいて、ぜひ警察に情報提供をよろしくお願いします。」



■阿部さんの妻

「本当の意味で安らかに眠れる日が来るといいなと思って、主人にもう少し頑張ってと話しかけています。」



警察は、最大300万円の報奨金を用意して情報提供を呼びかけています。

(情報提供フリーダイヤル：0120ｰ39ｰ1105)