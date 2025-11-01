CANDY TUNE小川奈々子＆立花琴未、キュートな冬の装いで魅了 2人で華やかランウェイ【サツコレ2025AW】
7人組アイドルCANDY TUNEの小川奈々子＆立花琴未が1日、札幌・北海きたえーる（北海道立総合体育センター）で開催された北海道最大級のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER』(略称:『サツコレ2025AW』)に登場した。
【サツコレ写真多数】ガーリースタイルが可愛すぎる！小川・立花のソロショット
小川はボリューム感たっぷりのニットにブルゾンを重ね、ボトムスや足元のローファーまで全身を柔らかいクリーム色でコーディネート。ショートパンツから覗く美脚が寒い冬でも活発な印象を演出した。
立花は、メンバーカラーの鮮やかな赤とは対照的な淡いブルーのブルゾンに、フリルのショートパンツ、ニット素材のヘッドドレスを合わせたガーリーなスタイルで登場。ブランドのシーズンコンセプトである「yume yume」に違わない夢見心地のスタイルをランウェイで表現した。
今回の『サツコレ2025AW』のテーマは「ICE MONSTER」。これは樹木が雪と氷に包まれ、まるで巨大な怪物のような姿になる自然の造形美、“樹氷”を指す。ひとつとして同じ形のない樹氷のように、誰もが個性を認め合い、支え合い、自然と共に生きる。そんな強くしなやかな在り方を、ファッショントレンドを通じて表現する。
