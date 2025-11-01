我が家・坪倉由幸、“世界に一つだけの棚”に飾られた自宅の観葉植物を紹介「めちゃくちゃカッコいい」「素敵なプレゼント」
お笑いトリオ・我が家の坪倉由幸（48）が1日、自身のインスタグラムを更新。友人からのプレゼント「#世界に一つだけの棚」に飾った自宅の観葉植物を披露した。
【写真】“世界に一つだけの棚”に観葉植物が飾られた坪倉の自宅ショット
8月の投稿で「わんぱくでもいい。たくましく育ってほしい」と、さまざまな種類の観葉植物を紹介していた坪倉。9月には「いろいろ教えてもらって いろいろ調べて、いろいろ考えて」やっと完成した“植物育成棚”でライトアップされた観葉植物を披露し、先月には、観葉植物が増えたため自宅を“模様替え”したことを明かしていた。
この日の投稿では、「中学の同級生が植物棚を作ってプレゼントしてくれた！」と友人から贈られた植物棚を披露。横長の植物棚に植物がきれいに並べられ、日の当たる窓際に飾られている。
スタンプで隠された友人の姿も投稿し、「#あんな不良生徒だった彼が#中学を卒業してすぐに就職し#マジメに溶接の技術を学び32年#今や建築全般の仕事をする会社を立ち上げ#素敵な家庭も築いていて尊敬しかない」「#メチャクチャ嬉しかった#本当にありがとう横山くん#世界に一つだけの棚」と感謝を伝えた。
この投稿には「素敵な棚ですね〜!!」「めちゃくちゃカッコいい棚」「素敵なプレゼントですね」などのコメントが寄せられている。
