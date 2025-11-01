日テレNEWS NNN

■全国の2日（日）の天気

北日本に大荒れの天気をもたらした低気圧は、東へ離れるでしょう。ただ、別の低気圧が北海道に近づき、さらに、日本海からは上空に寒気を伴う低気圧が近づいてきそうです。北日本や日本海側は、雨の降る所が多いでしょう。大気の状態が非常に不安定になるため雷を伴う所があり、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。太平洋側は、晴れる所が多いでしょう。

最低気温は、北日本を中心に1日より低くなるでしょう。日中の気温は、西・東日本で20℃から24℃くらいで、晴れる太平洋側は、過ごしやすい陽気になりそうです。北海道は10℃前後で、この時期らしい寒さでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌　　 　5℃（-4　平年並み）
仙台　　　11℃（-3　10月中旬）
新潟　　　12℃（-2　10月中旬）
東京都心　14℃（＋2　10月中旬）
名古屋　　12℃（±0　10月下旬）
大阪　　　14℃（＋1　10月下旬）
広島　　　12℃（＋1　10月下旬）
高知　　　10℃（-1　11月中旬）
福岡　　　15℃（＋1　10月下旬）
鹿児島　　16℃（＋1　10月下旬）
那覇　　　21℃（-4　平年並み）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　 9℃（-1　11月中旬）
仙台　　　19℃（-1　10月下旬）
新潟　　　18℃（-1　10月下旬）
東京都心　22℃（±0　10月中旬）
名古屋　　21℃（±0　10月下旬）
大阪　　　21℃（±0　10月下旬）
広島　　　21℃（±0　10月下旬）
高知　　　23℃（±0　10月下旬）
福岡　　　21℃（±0　10月下旬）
鹿児島　　24℃（±0　10月下旬）
那覇　　　26℃（±0　平年並み）

■全国の週間予報

3日（文化の日）も、上空の寒気の影響で日本海側を中心に大気の状態が非常に不安定で、所々で雨や雷雨となるでしょう。天気の急変に注意が必要です。太平洋側は晴れますが、北風が強まり、肌寒くなりそうです。

4日から5日は、中国地方から北海道で晴れる所が多いでしょう。沖縄や九州、四国は、曇りや雨となりそうです。

6日は、四国から東北南部にかけての太平洋側を中心に、雨の所が多くなるでしょう。

気温は3日、4日と全国的に平年を下回る所が多くなりそうです。5日以降も、関東では気温があまり上がらず、雨の降る6日は、日中でも15℃に届かず、空気が冷たくなりそうです。